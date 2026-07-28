Revolut otvorio privatna tržišta malim europskim ulagačima

Nova ponuda omogućuje malim ulagateljima pristup imovini u segmentima privatnog kapitala, privatnog kreditiranja i privatne infrastrukture

Najveći europski fintech Revolut uveo je fondove privatnih tržišta na svoju platformu. Europski korisnici ove platforme koji ispunjavaju uvjete za ulaganje sada će, zahvaljujući Revolutovoj suradnji s Apollom, Aresom, Hamilton Laneom i Partners Groupom, imati pristup novim investicijskim proizvodima.

Nova ponuda omogućuje malim, odnosno neinstitucionalnim ulagateljima pristup imovini u segmentima privatnog kapitala (private equity), privatnog kreditiranja (private credit) i privatne infrastrukture putem fondova prilagođenih individualnim ulagateljima. Minimalni iznos ulaganja iznosi jedan euro.

Fondovi su osnovani u okviru europskog regulatornog režima ELTIF 2.0 (European Long-Term Investment Fund), koji je osmišljen kako bi ulaganja u privatna tržišta učinio dostupnijima širem krugu ulagatelja. Riječ je o evergreen fondovima bez unaprijed određenog roka trajanja, koji uključuju periodične prozore za likvidnost odnosno mogućnost otkupa udjela u unaprijed određenim razdobljima.

Revolut navodi da fondove prije uvrštavanja na platformu procjenjuje interni tim za odabir fondova, koji analizira njihovu investicijsku strategiju, dosadašnju uspješnost, operativnu snagu i sposobnost poslovanja u različitim tržišnim uvjetima.

Kompanija, koja navodi da ima 75 milijuna korisnika diljem svijeta, ističe da je novi proizvod namijenjen ulagateljima s dugoročnim horizontom ulaganja. Na fondove se primjenjuju naknade za upravljanje te naknade za uspješnost.

Revolutova aplikacija već uključuje niz investicijskih proizvoda, među kojima su dionice iz SAD-a i Europskoga gospodarskog prostora, fondovi kojima se trguje na burzi (ETF-ovi), novčani fondovi, obveznice te Robo-Advisor, pri čemu dostupnost pojedinih proizvoda ovisi o tržištu i regulatornim pravilima. Korisnicima su dostupni i automatski planovi ulaganja u ETF-ove te upravljanje portfeljem putem usluge Robo-Advisor.

– Privatna tržišta već su dugo klasa imovine koja nedostaje u portfelju prosječnog ulagatelja, ne zbog nedostatka interesa, već zbog nedostatka pristupa. Partnerstvom s gigantima kao što su Apollo, Ares, Hamilton Lane i Partners Group potpuno mijenjamo tu dinamiku. Ne radi se samo o ponudi nižih ulaznih pragova, već o pružanju alata našim korisnicima za izgradnju sofisticiranih, diverzificiranih i otpornih portfelja na dugi rok.

Ovi su fondovi namjerno strukturirani za strpljivi kapital, što odgovara stvarnoj prirodi privatne imovine, te vjerujemo da će izjednačiti uvjete između svakodnevnih portfelja i strategija ulaganja institucionalnih ulagača na privatnim tržištima – rekao je voditelj za upravljanje imovinom i trgovanje u Revolutu Rolandas Juteika prilikom predstavljanja novih usluga.