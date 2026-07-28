Inspektori otkrili 122 ilegalna iznajmljivača, oduzeli 344 tisuće eura

Zapečaćene kuće, apartmani i kampovi, izrečene kazne od 81 tisuće eura, a nadzori se nastavljaju tijekom cijele sezone

Turistička inspekcija Državnog inspektorata u ovogodišnjoj je turističkoj sezoni pojačala nadzor nad ilegalnim iznajmljivanjem smještaja te je do 20. srpnja u 122 slučaja utvrdila neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga ili nezakonito oglašavanje smještaja, stoji u priopćenju Državnog inspektorata.

Protiv prekršitelja su izrečene zabrane rada, pečaćeni objekti, podneseni prekršajni postupci te oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 343.800 eura.

Pojačani nadzori provode se od 20. travnja s ciljem suzbijanja sive ekonomije i nelojalne konkurencije u turizmu. Inspekcije su planirane na temelju prijava turističkih zajednica, ali i usporedbe podataka Porezne uprave s oglasima objavljenima na internetskim platformama za iznajmljivanje smještaja.

Do 20. srpnja obavljen je ukupno 1.441 inspekcijski nadzor, a nepravilnosti su utvrđene u nizu mjesta diljem Hrvatske, među kojima su Zagreb, Samobor, Karlovac, Rab, Krk, Pag, Crikvenica, Pula, Dubrovnik, Split, Makarska, Vodice, Primošten, Vir i druga turistička odredišta.

Zapečaćene kuće, apartmani i kampovi

Zbog neregistriranog pružanja usluga u domaćinstvu ili nezakonitog oglašavanja izrečeno je ukupno 68 upravnih mjera zabrane, uključujući fizičke osobe iz Hrvatske te državljane Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke.

Inspekcija je donijela 36 rješenja kojima je zabranjeno neregistrirano pružanje usluga u domaćinstvu uz pečaćenje objekata do ishođenja potrebnih odobrenja, a najmanje na 30 dana. Mjere su obuhvatile sedam kuća za odmor, 36 apartmana, jedan hostel, jedan kamp i dvije sobe.

Istodobno su zabrane izrečene i ugostiteljima koji su pružali usluge bez potrebnih rješenja nadležnih tijela. Riječ je o jednom butik hotelu, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa – jednom s četiri mobilne kućice i šest glamping šatora te drugom s 20 mobilnih kućica.

Kazne veće od 81 tisuće eura

Protiv prekršitelja su do sada podnesena 62 optužna prijedloga i izdano 60 prekršajnih naloga. Izrečene novčane kazne dosegnule su ukupno 81.169 eura, dok je oduzeta protupravno stečena imovinska korist veća od 343.812 eura.

Iz Državnog inspektorata poručuju da će pojačani nadzori trajati tijekom cijele turističke sezone kako bi se spriječilo neregistrirano iznajmljivanje i osigurali jednaki uvjeti poslovanja za sve pružatelje smještaja.

Prema Zakonu o zabrani i sprječavanju neregistriranog obavljanja djelatnosti, fizičke osobe koje pružaju usluge bez propisanih odobrenja mogu biti kažnjene novčanom kaznom od 1.327 do 3.982 eura, uz obvezno oduzimanje imovinske koristi ostvarene nezakonitim poslovanjem.