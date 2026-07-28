Luka Ploče povećala dobit unatoč padu prihoda i prometa

EBITDA je u prvom polugodištu porasla na 4,25 milijuna eura, dok je promet robe smanjen šest posto, na 1,34 milijuna tona

Luka Ploče objavila je konsolidirani financijski izvještaj za prvih šest mjeseci 2026. godine, prema kojemu je EBITDA iznosila 4,25 milijuna eura, a dobit prije poreza 2,56 milijuna eura. U istom lanjskom razdoblju EBITDA je iznosila 4,09, a bruto dobit 2,12 milijuna eura.

Grupa Luka Ploče, koju čine Luka Ploče d.d., Pomorski servis Luka Ploče, Luka šped i Pločanska plovidba, ostvarila je u prvih šest mjeseci prihod od 13,5 milijuna eura odnosno 1,6 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. EBITDA marža grupe za prvih šest mjeseci ove godine iznosila je 31,4 posto, dok je u prvih šest mjeseci 2025. godine iznosila 29,7 posto.

Prihodi od prodaje lučkih usluga, špedicije, pomorskih usluga, brodarskih usluga i ostalih usluga veći su za 2,4 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U prvih šest mjeseci 2026. godine, promet preko luke Ploče iznosio je 1.34 milijuna tona robe, što je šest posto manje nago u prvom lanjskom polugodištu. Pad ukupnog prometa ponajviše je posljedica smanjenja prometa rasutih tereta za 45 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a posebno je na to utjecao pad prekrcaja ugljena, kaže se u izvještaju.

Na pad prometa rasutih tereta značajno utjecalo otvaranje stečajnog postupka nad Koksarom Lukavac iz Bosne i Hercegovine te obustava integralne proizvodnje čelika u Zenici, objašanjava se. Istodobno, je porastao prometa generalnih tereta, za 28 posto i tekućih tereta, za 11 posto u odnosu na prvo polugodište 2025. godine.

Rast prometa generalnih tereta ocjenjuje se posebno značajnim, s obzirom da je riječ o segmentu poslovanja s višom dodanom vrijednosti, jer se generalni tereti uglavnom usmjeravaju prema lukama koje nude konkurentne uvjete i višu kvalitetu usluge.

- Unatoč izazovnim okolnostima, posebno vezanima uz naše partnere u Bosni i Hercegovini, poslovni rezultati ostali su na razini prošlogodišnjih - izjavio je predsjednik Uprave Luke Ploče Hrvoje Livaja.