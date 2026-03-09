[GALERIJA] Počelo rušenje Vjesnikovog nebodera

Kako trenutno izgleda gradilište i rušenje jednog od najprepoznatljivijih zagrebačkih simbola pogledajte u našoj fotogaleriji

Dizalice, bageri i teška mehanizacija stigli su pred kultni Vjesnikov neboder u Zagrebu, čime je danas i službeno započeo proces uklanjanja ovog simbola hrvatskog novinarstva.

Radnici vinkovačke tvrtke Eurco krenuli su rušiti Vjesnikov neboder, a prva faza radova koja uključuje uklanjanje neposredne opasnosti i stvaranje uvjeta za ponovno otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji mora biti dovršena u roku od 30 dana.

Podsjetimo, odluka o rušenju donesena je nakon katastrofalnog požara u studenom prošle godine koji je nepovratno oštetio statiku zgrade.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, prošlog je mjeseca potpisan ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić te Hrvoje Merki, član Uprave i direktor društva Eurco.

Vrijednost ugovora iznosi 4,22 milijuna eura bez PDV-a, a tvrtka Eurco odabrana je u pregovaračkom postupku javne nabave. Sklapanje ugovora bilo je odgođeno zbog dviju žalbi upućenih Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, no one su odbijene 13. veljače 2026., čime su stvoreni uvjeti za potpisivanje ugovora.

Ukupan rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje objekta i zbrinjavanje građevinskog otpada, iznosi tri mjeseca od dana potpisa ugovora. Nakon uklanjanja nebodera predviđeno je raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim će se definirati budući izgled i namjena cijelog kompleksa.

Kako trenutno izgleda gradilište i rušenje jednog od najprepoznatljivijih zagrebačkih simbola pogledajte u našoj fotogaleriji.