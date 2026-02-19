Potpisan ugovor za rušenje Vjesnika vrijedan 4,22 milijuna eura

Prva faza radova mora biti dovršena u 30 dana kako bi se omogućilo ponovno otvaranje prometa na Slavonskoj aveniji

Nakon što je požar teško oštetio konstrukciju i zgradu učinio opasnom, država je potpisala ugovor o uklanjanju nebodera Vjesnik, čime započinje sanacija jednog od prepoznatljivih zagrebačkih objekata.

U Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potpisan je ugovor o izradi projektne dokumentacije i izvođenju radova uklanjanja nebodera Vjesnik sa zapadnim aneksom. Ugovor su potpisali potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić te Hrvoje Merki, član Uprave i direktor društva EURCO.

Vrijednost ugovora iznosi 4,22 milijuna eura bez PDV-a, a tvrtka EURCO odabrana je u pregovaračkom postupku javne nabave. Sklapanje ugovora bilo je odgođeno zbog dviju žalbi upućenih Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, no one su odbijene 13. veljače 2026., čime su stvoreni uvjeti za potpisivanje ugovora.

Prema ugovoru, prva faza radova mora biti dovršena u roku od 30 dana, a uključuje uklanjanje neposredne opasnosti i stvaranje uvjeta za ponovno otvaranje prometa kroz podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Ukupan rok za završetak svih radova, uključujući uklanjanje objekta i zbrinjavanje građevinskog otpada, iznosi tri mjeseca od dana potpisa.

Uoči početka radova održan je operativni sastanak predstavnika Ministarstva, izvođača EURCO, stručnog nadzora tvrtke GARK KONZALTING te revidenta TODING, na kojem su definirani daljnji koraci provedbe projekta.

Vlada RH ranije je kompleks Vjesnika proglasila strateškom nekretninom od državnog značaja. Republika Hrvatska većinski je vlasnik kompleksa, a plan je i prije požara bio otkupiti preostale suvlasničke udjele te prostor prenamijeniti za smještaj državnih tijela koja trenutno koriste poslovne prostore u zakupu. Nakon uklanjanja nebodera predviđeno je raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja kojim će se definirati budući izgled i namjena cijelog kompleksa.