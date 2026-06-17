Gdje je zapelo s ulaskom Hrvatske u OECD?

Ulazak u OECD najavljivan je za sredinu godine, a sada se očekuje potkraj ove ili tijekom sljedeće godine.

Od siječnja ove godine, kad su OECD-ovci obavili drugi Ekonomski pregled (prvi je obavljen u rujnu 2023.), o pristupanju Hrvatske toj prestižnoj organizaciji najrazvijenijih nismo ništa čuli. Jest da Hrvati žive od članstva do članstva – uvijek je neki klub (MMF, Svjetska banka, EU, Schengen, eurozona, ESM – Europski stabilizacijski mehanizam, OECD) u fokusu, što je već i pomalo zamorno – ali javni zaborav posljednje velike grupacije u koju se spremamo ući sugerira da je negdje nešto, slučajno ili namjerno, zapelo.

U siječnju su nam, sjećamo se, poručili kako se trebamo potruditi u još nekoliko područja koja pokrivaju poreznu politiku, tržište rada i socijalnu politiku, reforme vezane uz povećanje mobilnosti i participaciju radne snage na tržištu rada, rješenja dugoročnih strukturnih i demografskih izazova u mirovinskome sustavu i korporacijsko upravljanje. Siječanjske su preporuke glasile: