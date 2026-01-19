Bitcoin pada, cijena zlata raste dok Europa uzvraća udarac SAD-u

Bitcoin je pao, dok je cijena zlata dosegla rekordne razine nakon što je EU zaprijetila odmazdom zbog Trumpovih carina

Bitcoin je u ponedjeljak pao za gotovo 3.500 dolara nakon što je Europa nagovijestila odmazdu protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio novim trgovinskim carinama ako se ne započnu pregovori o Grenlandu.

Bitcoin je pao za 3,6 posto u nekoliko sati, s 95.450 dolara na nešto manje od 92.000 dolara u ponedjeljak rani ujutro.

Prema Coinglassu, oko 750 milijuna dolara dugih pozicija (long) likvidirano je u četiri sata, čime je ukupan broj likvidacija u 24 sata dosegao preko 860 milijuna dolara. Bitcoin se neznatno oporavlja od svog trenutnog tjednog minimuma, trgujući iznad 93.000 dolara.

U međuvremenu, plemeniti metali su porasli, dok su futuresi dionica također pali.

Prema Google Financeu, terminske cijene zlata porasle su na rekordnih 4.667 dolara po unci, jer su tržišta reagirala na nastavak trgovinskog rata između SAD-a i EU. Terminske cijene srebra također su prvi put u povijesti porasle iznad 93 dolara po unci.

Europa uzvraća na Trumpove carine

Tijekom vikenda, Trump je najavio planove za uvođenje carina od 10 posto 1. veljače na uvoz iz nekoliko europskih zemalja, uključujući Dansku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Nizozemsku i Finsku, kao dio šire eskalacije povezane s napetostima na Grenlandu, a stopa će se povećati na 25 posto do lipnja ako se ne postigne dogovor.

Trumpova carinska prijetnja također je izričito imenovala Ujedinjeno Kraljevstvo i Norvešku među zemljama koje bi se suočile s višim američkim carinama.

Europski čelnici odgovorili su snažno, a francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je EU da aktivira svoj ‘instrument protiv prisile’, poznat i kao ‘trgovinska bazuka’, koji bi mogao ograničiti pristup SAD-a tržištima EU.

Europska unija također razmatra 93 milijarde eura prethodno odgođenih uzvratnih carina.