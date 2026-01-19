Hrvatske dionice zabilježile najveći pad u deset mjeseci

Negativan trend s europskih burzi uzrokovan najavom novih američkih carina pogodio je i domaće tržište kapitala

Europska tržišta kapitala našla su se u ponedjeljak pod pritiskom zbog prijetnje novih carina na izvoz u SAD, a negativni sentiment prelio se i na hrvatsku burzu. Nakon otvaranja trgovanja, dionički indeks Zagrebačke burze simbolično je oslabio, za manje od 0,1 posto, ali je u popodnevnom dijelu trgovanja snažno potonuo. Nakon 14 sati, CROBEX se spustio na 3916 bodova, što je 1,2 posto manje nego prethodnog trgovinskog dana. Osim što je tako prekinuo osmodnevni pozitivni niz, to je ujedno i najveći dnevni pad CROBEX-a u zadnjih deset mjeseci.

Najveći gubitak ostvarile su dionice Kraša koje su se strmoglavile 7,5 posto, Croatia osiguranje izgubilo je 5,2 posto, dok je redovna dionica Končar – Distributivnih i specijalnih transformatora oslabila pet posto. Po likvidnosti je nakon 14 sati s 440 tisuća eura predvodila dionica Končara čija je cijena pala 2,4 posto. Slijedio ju je Dalekovod s 236 tisuća eura i rastom cijene za 0,5 posto.

Što se tiče 'crvenila' na europskim burzama, njemački DAX pao je jedan posto, na 25.037 bodova, dok je francuski indeks zabilježio još dublje minuse. Tako je CAC zaronio 1,4 posto, spustivši se ispod 8150 bodova. Nešto slabiji pritisak bio je na britanskom FTSE 100 s padom vrijednosti od 0,4 posto. Mjerilo 600 najvećih europskih kompanija, STOXX 600, gubilo je oko 14:30 sati 1,15 posto vrijednosti.

Pritisak na dionice rezultat je najave američkog predsjednika Donalda Trumpa da će od 1. veljače uvesti dodatnih 10 posto carina na uvoz robe iz osam članica NATO-a. To su Njemačka, Francuska, Danska, Norveška, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska, koje su poslale vojnike na vojnu vježbu na Grenland, koji američka administracija ne prestaje svojatati. Trump je u subotu dodao kako će se carine povisiti na 25 posto nakon 1. lipnja, ako nakon toga datuma SAD neće moći 'kupiti' Grenland od Danske.

Europski lideri uzvratili su da je američki pritisak neprihvatljiv, ali unatoč najavama uvođenja protumjera, konkretnog prijedloga još nema. U ponedjeljak su se pod najvećim pritiskom našle dionice kompanija iz automobilske industrije i sektora luksuzne robe. Primjerice, dionice BMW-a pale su 4,2 posto, Porschea za 3,9 posto, a Volkswagena za 2,6 posto. Istovremeno, cijena LVMH-a pala je četiri posto, a Keringa gotovo tri posto.

Analitičari ističu kako će daljnji smjer tržišta u ovome tjednu određivati i poruke sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, posebno u srijedu kad će govoriti predsjednik Trump.