Biznis i politika
Zašto je SAD spašavao jen? U pozadini je tržište od 1,14 bilijuna dolara
5. kolovoza 2026.
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Zajednička intervencija SAD-a i Japana prvi put nakon desetljeća nije bila samo obrana jena nego i zaštita američkih obveznica i dolara
Ovo je tek početak – poručio je početkom tjedna službeni Tokio nakon neuobičajene akcije spašavanja vrijednosti jena kakva nije zabilježena već tri desetljeća. Svjetski mediji u ponedjeljak su prenijeli potvrdu japanske ministrice financija Satsuki Katayame da je američka vlada prošloga petka uskočila kako bi se zajedničkim snagama zaustavilo klizanje tečaja japanske valute.
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