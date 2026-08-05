Biznis i politika

Zašto je SAD spašavao jen? U pozadini je tržište od 1,14 bilijuna dolara

5. kolovoza 2026.
Japan, financije, monetarna politika, jen
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Tomislav Pili
Tomislav Pili
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Zajednička intervencija SAD-a i Japana prvi put nakon desetljeća nije bila samo obrana jena nego i zaštita američkih obveznica i dolara

Ovo je tek početak – poručio je početkom tjedna službeni Tokio nakon neuobičajene akcije spašavanja vrijednosti jena kakva nije zabilježena već tri desetljeća. Svjetski mediji u ponedjeljak su prenijeli potvrdu japanske ministrice financija Satsuki Katayame da je američka vlada prošloga petka uskočila kako bi se zajedničkim snagama zaustavilo klizanje tečaja japanske valute.

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#Satsuki Katayama#Sanae Takaichi#Louise Loo#Donald Trump#Banka Japana#Federalne Rezerve#Američka Vlada#Japanski Jen#Tečaj Valute#Međunarodne Financije#Monetarna Politika#Američke Obveznice
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