Globalno devizno tržište postalo nestabilnije, a investitori oprezniji

Zbog retorike Bijele kuće investitori postaju sve oprezniji, a hedge fondovi povlače kapital iz sjevernoameričke imovine

Još jedan zanimljiv tjedan je iza nas, ali i pred nama. U tjednu iza nas opet je geopolitika bila u fokusu tržišta. Odnosi SAD-a i Irana su takvi da su jedan dan u fokusu pregovori, da bi se već sutradan situacija preokrenula i izvjesatan je američki napad. I tako u krug. Naravno ta se ta premija na rizik prenosi i na tržište roba. U tjednu pred nama, osim američko-iranskog odnosa, fokus tržišta će biti na podatke o CPI inflaciji u SAD-u u petak.

Dolar, svjetska rezervna valuta broj jedan, prolazi kroz teško razdoblje zbog nepredvidivih političkih poteza Bijele kuće i rastuće zabrinutosti oko neovisnosti FED-a, čimbenika koji potiču trend 'Prodaj Ameriku'. Globalno devizno tržište, s dnevnim volumenom od 10 bilijuna dolara, postalo je nestabilnije. Dolar više ne ovisi o tradicionalnim ekonomskim pokazateljima već na njega sve više utječe retorika Bijele kuće, a ne ekonomske prognoze.

Strani investitori drže približno 70 bilijuna dolara imovine u SAD-u. Neuredan kolaps dolara mogao bi izazvati masovnu rasprodaju dugoročnih državnih vrijednosnica, što bi dramatično pooštrilo financijske uvjete u SAD-u. Kao rezultat toga, investitori postaju sve oprezniji, a hedge fondovi povlače kapital iz sjevernoameričke imovine.