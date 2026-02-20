'Halo, inspektore' od Sabora traži sjednice zbog 'indeksnog harača'

S platforme navode da hrvatska tri velika telekom operatora gotovo sinkronizirano uvode indeksne klauzule

Platforma 'Halo, inspektore' izvijestila je u petak da je njihovu peticiju protiv primjene indeksne klauzule na cijene telekoma do sada potpisalo 22 tisuće građana te da su Hrvatskom saboru predali zahtjeve za hitnim tematskim sjednicama oko zaštite potrošača i ukidanja tog, kako ga nazivaju, 'indeksnog harača'.

Zahtjeve u Hrvatski sabor su uputili na adrese tri njegova odbora, koji po 'Halo, inspektore', imaju ustavnu i zakonsku obvezu štititi potrošače - odborima za gospodarstvo, za informiranje, informatizaciju i medije te za predstavke i pritužbe, tražeći od njih da 'prestanu štititi profite stranih dioničara i počnu provoditi svoju ustavnu dužnost zaštite naroda'.

Smatraju da država mora reagirati i ograničiti poduzetničku slobodu zakonom ako ugrožava interese i ekonomsku sigurnost RH, pri čemu iznose procjene da se godišnje naplati "138 milijuna eura za nepostojeću uslugu, 'za zrak', što je izravna ugroza standarda 1,1 milijuna obitelji", pa i stoga kažu da Sabor "mora intervenirati i zaštititi narod, a ne telekomunikacijske divove".

Traže i reformu propisa regulatora HAKOM-a, jer "njihovi pravilnici dopuštaju operaterima da legalno isporuče tek 70 posto ugovorene brzine interneta, dok uredno naplaćuju 100 posto cijene".

Kao i prije oko tjedan dana kada je pokrenula potpisivanje peticije, platforma se poziva na regulative u nekoliko europskih zemalja - Poljskoj, Irskoj, Malti, Italiji i Ujedinjenom Kraljevstvu, koje su protiv primjene indeksne klauzule na cijene telekoma.

Platforma "Halo, inspektore" zaključno poručuje da potpise za peticiju prikuplja još tjedan dana, do 27. veljače, naglašavajući da građani koji ju potpisuju nisu neki "facebook ratnici“ nego birači koji traže da se Zakon o elektroničkim komunikacijama (ZEK) hitno uskladi s temeljnim načelima poštenja i Zakonom o obveznim odnosima i ustavnom zaštitom potrošača. Kažu i da je već sada broj potpisa građana "daleko veći nego što su mnogi saborski zastupnici dobili glasova na izborima".