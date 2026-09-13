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Lakše je bilo srušiti Berlinski zid nego politički vatrozid prema AfD-u
13. rujna 2026.
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Njemački kancelar Friedrich Merz ima dvije, za njega podjednako neugodne, političke opcije: može nastaviti braniti politički vatrozid prema AfD-u, ili ga što je manje vjerojatno, srušiti
U siječnju 1989., kad se pad prosovjetskih režima u istočnoj Europi već osjećao u zraku, posljednji komunistički vođa tadašnje Istočne Njemačke (DDR) Erich Honecker dao je proročansku izjavu o Berlinskom zidu: 'Zid će stajati još pedeset ili sto godina, ako se ne uklone razlozi za njegovo postojanje.'
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