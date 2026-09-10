VLADA: Cijene struje ostaju iste, novi paket mjera vrijedi 260 milijuna eura

Vlada intervencijom gasi energetski požar. Donosimo preciznu računicu: što točno novi paket mjera znači za vaš kućni budžet i poslovanje

Vladin jedanaesti paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedi 260 milijuna eura, a zadržat će nepromijenjenima cijene električne energije te spriječiti povećanje cijena plina od 16 posto, poručio je između ostalog premijer Andrej Plenković u četvrtak na sjednici Vlade.

Kad se jedanaesti paket pridruži preostalim dosad donesenim paketima, njihova ukupna vrijednost premašuje 9,25 milijardi eura. Razlog za donošenje posljednjeg paketa jest rast cijena energije uslijed zaljevskog sukoba.

Premijer je naveo da je cijena sirove nafte tipa brent u godinu dana poskupjela skoro 50 posto i danas košta oko 100 dolara po barelu, dok je referentna europska cijena plina u istom razdoblju narasla za 136 posto s nešto malo više od 30 eura po megavatsatu na 78 eura.

- Ovo poskupljenje energije prelijeva se na prijevoz, industriju, hranu, ugrožava konkurentnost gospodarstva i standard građana. Kriza oko Hormuškog tjesnaca i dalje, kao što vidimo iz tjedna u tjedan, ostaje bez rješenja uz smanjene zalihe i povećane rizike opskrbe uoči zime - poručio je premijer.

Predsjednik vlade je podsjetio da je cijena eurosupera prosječno porasla za 15,2 posto u odnosu na razdoblje prije početka rata u Iranu, a cijena eurodizela za čak 28,2 posto i dodao da zbog vladinih kontinuiranih intervencija u cijene motornih goriva litra benzina ovaj tjedan košta 21 cent manje nego što bi trebala, litra dizela 31 cent, a litra plavog dizela 10 centi.

Upravo zbog poskupljenja energenata, istaknuo je, za narednih šest mjeseci produljuju se dosadašnje mjere zaštite građana, mikro, malih i srednjih poduzetnika te cijelog javnog i neprofitnog sektora od rasta cijena.

Najvrijednije su mjere za sprječavanje rasta cijena električne energije - čak 126,4 milijuna eura - zahvaljujući kojima će nepromijenjene ostati cijene električne energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor, kao i za mikro, male i srednje poduzetnike.

Za sva kućanstva, sve obrazovne, zdravstvene, kulturne i civilne ustanove, jedinice lokalne uprave i samouprave te komunalna poduzeća, prosječni mjesečni račun za električnu energiju bit će 14,92 eura niži nego što bi bio bez vladinih mjera, a prosječna godišnja ušteda 179 eura.

Mikro, mali i srednji poduzetnici s prosječnom polugodišnjom potrošnjom do 250 tisuća kilovatsati plaćat će prosječni mjesečni račun 114 eura manje, što na godišnjoj razini iznosi 1.370 eura uštede.

Dio vladinog jedanaestog paketa su i subvencije cijena plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor vrijedne 43,7 milijuna eura. Vladinim mjerama je spriječeno povećanje cijena plina od 16 posto, a kako distributeri ne bi ušli u gubitke, osigurana su sredstva za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži.

Premijer je naglasio i da će kapaciteti podzemnog skladišta plina Okoli biti popunjeni u skladu s preporukom Europske komisije članicama da zapune svoje kapacitete do bar 80 posto do 1. listopada. Već jučer, naveo je, Okoli je bio na 78 posto popunjenih kapaciteta.

Za ugrožene kupce energenata, otprilike oko 130 tisuća njih, vlada je predvidjela vaučere od 70 eura mjesečno koji će se moći iskoristiti za podmirenje troškova struje, plina ili toplinske energije. Ova mjera vrijedi šest mjeseci i ukupne je vrijednosti skoro 55 milijuna eura, a pored toga u vladin paket je uključena i naknada za troškove energije pružateljima socijalnih usluga, kao i povećanje popusta za ogrjevno drvo kod Hrvatskih šuma s 5 na 20 posto za 60 tisuća kućanstava.

- Polako dolazimo u jesen i zimu, a cilj je ublažiti socijalne učinke rasta troškova energenata, osigurati dostupnije ogrjevno drvo potrebitim građanima. (...) Prioritet imaju korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na ogrjevno drvo - naveo je premijer, dodavši da se radi o mjeri vrijednosti 5 milijuna eura.

Za poljoprivrednike je predviđena potpora za jesensku sjetvu do 70 eura po hektaru, ukupno 10 milijuna eura, dok će se ribarima osigurati 4 milijuna eura radi nadoknade posljedica trajnog prestanka ribolova na malu plavu ribu zbog obnove njene populacije.

U cilju očuvanja pouzdanog javnog prijevoza, prijevoznicima će litra dizela biti posebno subvencionirana sa 16 centi po litri.

Predsjednik vlade naglasio je da je u sklopu paketa mjera osigurana i cijena osnovnog menija u studentskim restoranima od 0,86 eura.

- Nisam siguran da igdje ima takva cijena. Riječ je o čak 102 tisuće studenata koji koriste ovu mjeru koja vrijedi 8 milijuna eura - rekao je.

Civilnim stradalnicima Domovinskog rata i braniteljima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, naknadu za nezaposlene ili se vode u evidenciji nezaposlenih bit će isplaćena jednokratna naknada od 50 eura.

U paketu mjera je i nastavak ograničenja cijena u maloprodaji za 100 proizvoda, a pritom je uvedena i obveza sidrenja cijena za sve ostale proizvode i usluge. Sidrenje cijena, uz najavu poreza na prekomjernu dobit te niže nabavne cijene, premijer je izdvojio kao jedan od razloga za recentno smanjenje cijena hrane i bezalkoholnih napitaka.

Pored svega navedenog, premijer Plenković je najavio i da će uskoro pred vladu doći i novi Zakon o najmu stanova kojim će se zabraniti podizanje najamnine više od jednom godišnje, a i tad će je biti dozvoljeno podići samo do visine godišnjeg rasta indeksa cijena stambenih objekata prema podacima Državnog zavoda za statistiku.