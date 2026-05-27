Španjolska Navantia i pulski Uljanik udružuju snage za hrvatske korvete

Španjolski i hrvatski partneri potpisali su sporazum za izgradnju ratnih brodova koji imaju dokazano ratno iskustvo na Bliskom istoku

Španjolski državni brodograđevni div Navantia, pulski Uljanik Brodogradnja 1856 i hrvatska inženjerska tvrtka Nortes Blue potpisali su danas sporazume o strateškoj suradnji. Ovim je činom brodogradilište Navantia i službeno potvrdilo svoju ponudu za projektiranje i izgradnju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu (HRM).

Podsjetimo, Ministarstvo obrane vodi postupak koji predstavlja presudan korak prema realizaciji najambicioznijeg projekta modernizacije HRM-a od njezina osnutka. Radi se o nabavci dvaju korveta, ratnih brodova vrijednih do 1,6 milijardi eura, a prema neslužbenim navodima, potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem trebao bi se službeno formalizirati do kraja godine. Navodno je u igri studeni ili prosinac, štoje i zadnji rok ako se želi stići rok isporuke od 2030. godine. Do daljnjegatraju pregovori sa zainteresiranim ponuditeljima, a jedan od njih je i Navantia.

Što se današnjeg potpisivanja tiče, događaja kojem su nazočili Alfonso Valea iz Navantie, Samir Hadžić u ime Uljanika te Juvel Čokić ispred Nortes Bluea, ključna je poruka da španjolska strana ne nudi samo gotov proizvod, već potpuni prijenos tehnologije i uključivanje hrvatskog industrijskog ekosustava u proces izgradnje.

Prilika za Pulu

Projekt na koji se sve strane obvezuju predviđa izgradnju i potpuno borbeno opremanje ratnih brodova, koji su već u operativnoj uporabi u drugim svjetskim mornaricama. Dio posla bi se prepustio pulskom brodogradilištu, što znači da bi Uljanik dobio priliku za tehnološki skok i revitalizaciju kroz rad na sofisticiranim NATO standardima, dok bi tvrtka Nortes Blue osigurala lokalnu inženjersku potporu i prilagodbu brodova specifičnim zahtjevima Jadranskog mora.

U središtu njihove zajedničke ponude nalazi se platforma Avante 2200, visokotehnološko rješenje koje Navantia prilagođava potrebama modernih mornarica. Riječ je o klasi brodova koja nudi optimalan balans između vatrene moći i operativnih troškova, a njihova modularnost omogućuje integraciju najsuvremenijih senzora i naoružanja.

Iskustvo u borbenim uvjetima

Budući da su ovi brodovi već prošli provjeru u realnim borbenim uvjetima na Bliskom istoku, HRM bi, smatra Valea, dobio dokazano i pouzdano rješenje. Upravo bi lokalizirana varijanta Avante, razvijena za hrvatske potrebe, trebala postati okosnica flote, osiguravajući HRM-u dugoročnu premoć i sigurnost na Jadranu.

Platforma Avante 2200 osmišljena je tako da maksimalno poveća operativni doseg HRM-a, uz istovremeno smanjenje rizika i skraćivanje rokova isporuke. Poseban naglasak stavljen je na olakšavanje životnog ciklusa broda, što podrazumijeva da bi se cjelokupno održavanje i buduće modernizacije obavljale u Hrvatskoj, osiguravajući time dugoročnu zaposlenost domaćih stručnjaka.

Diplomatski okvir ovog događaja, održanog pod okriljem španjolskog veleposlanstva, jasno signalizira snažnu političku i gospodarsku potporu Madrida ovoj inicijativi. Sličan je sporazum nedavno parafiran i u Francuskom veleposlanstvu sa brodogradilištem Naval Grupom, brodogradilištem 3. MAJ iz Rijeke, osječkom Orqom i Fakultetom strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (FSB).