Hrvatska ima više čarter plovila od Grčke, ali zarađuje manje

Nova analiza čarter tržišta otkriva strukturni jaz u prihodima: Grčka postiže 21 posto višu cijenu katamarana i 24 posto višu cijenu jedrilice uz bolju popunjenost u svim segmentima

Hrvatska čarter industrija raspolaže flotom od 3.761 plovila, što je 48 posto više od grčke flote od 2.542 plovila. Unatoč tome, u svim segmentima, jedrilicama, katamaranima i motornim jahtama, Grčka ostvaruje višu prosječnu cijenu najma i bolju popunjenost. To pokazuje analiza charter tržišta za 2026. godinu koju je izradio čarter.hr, specijalizirani portal za digitalni marketing u nautičkom turizmu.

Razlika nije marginalna. Prosječna tjedna cijena katamarana u Grčkoj iznosi 7.586 eura, naspram 6.258 eura u Hrvatskoj, što je jaz od 21 posto. Kod jedrilica razlika iznosi 24 posto (3.425 eura naspram 2.753 eura). Godišnja popunjenost jedrilica u Grčkoj je 43,6 posto, u Hrvatskoj 32,5 posto. Peak popunjenosti kod grčkih jedrilica pada sredinom rujna, dok hrvatska sezona intenzitet gubi već krajem kolovoza.

Analiza je izrađena na temelju podataka platforme yacht-rent.com, koji obuhvaćaju 875 katamarana, 2.377 jedrilica i 509 motornih jahti u Hrvatskoj te 850 katamarana i 1.632 jedrilice u Grčkoj. Procjene iz industrije sugeriraju da uzorak pokriva oko 84 posto ukupne hrvatske čarter flote.

Jedan od zanimljivijih nalaza analize je neuobičajeno rani peak popunjenosti za hrvatske jedrilice, zabilježen u tjednu od 30. svibnja s 88,4 posto popunjenosti. Podaci eVisitora za predsezonu 2026. pokazuju snažan rast dolazaka iz Austrije (plus 32 posto) i Njemačke (plus 37 posto) u prvom kvartalu, u usporedbi s istim periodom 2025. Radi se o dvjema ključnim čarter tržištima koja rezerviraju rano u sezoni, što vjerojatno objašnjava pomak potražnje prema predsezoni.

Na troškovnoj strani, prihodi marina nautičkog turizma u 2024. porasli su za 12,1 posto i dosegnuli 180 milijuna eura, prema podacima DZS-a, uz istovremeni pad broja tranzitnih plovila od 3,8 posto. Troškovi veza rastu, a broj plovila koja ih plaća pada. Istovremeno, inflacija turističkih usluga u Hrvatskoj iznosi 7,9 posto u svibnju 2026., treća u eurozoni.