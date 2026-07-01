Hrvatska industrija plaća drugu najskuplju struju u Europskoj uniji

Tvrtke upozoravaju da zbog visokih cijena gube konkurentnost, odgađaju ulaganja i sve teže pariraju europskim proizvođačima.

Još od prvoga inflatornog vala u drugoj polovici 2021. cijene energije izravno kroje profitne marže i konkurentnost na tržištu. Energija je postala ključni ulazni trošak. Iako se situacija oko energetskoga rata (trenutačno) stišava, glavobolje zbog cijene energije nisu jenjale. Štoviše, slučajni upit jednoj tvrtki rezultirao je spoznajom koju rado metemo pod tepih. Pogoni stoje. Među ostalim i zato što je razlika u cijeni električne energije po toni proizvedene robe u odnosu na talijanskoga vlasnika – stotinu eura!

Stoga smo ponovno odlučili prstom u ranu – u cijenu struje, koja je i dalje veća za poduzeća nego za kućanstva. I, što je možda važnije, veća je nego u većini članica EU-a. Brzom anketom među većim proizvođačima provjerili smo kako stvarno stoje stvari. Marin Bekavac, voditelj za procese i energiju u Cemexu Hrvatska, veli da je prosječna cijena električne energije za potrošače u gospodarstvu lani iznosila 105 eura za megavatsat, a u ovoj je 111 eura. Za primjer, prema podacima operatora tržišta energije za Španjolsku i Portugal prosječna je cijena lani ondje iznosila 65,5 eura, za prvih pet mjeseci ove godine 45,3 eura.