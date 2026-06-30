Dizalice topline postaju zlatni standard pametnog doma

Građani Hrvatske drugu godinu zaredom izjasnili su se u istraživanju organizacije CERTIAS da Daikin pruža najbolji omjer cijene i kvalitete u kategoriji proizvođača klimatizacijskih uređaja i sustava

Suvremeni poslovni i stambeni prostori nisu više zamislivi bez sustava grijanja i hlađenja, prozračivanja i pročišćavanja zraka. Posebice kada su cijene energenata iznimno visoke i mogle bi ostati takve još neko vrijeme. Budući da oko 80 posto utrošene energije u kućanstvima otpada na grijanje i toplu vodu, itekako su potrebna rješenja koja će smanjiti potrošnju energije i iznose na računima. Pametna ulaganja poput, primjerice, dizalice topline omogućuju grijanje, hlađenje i toplu vodu, visoko su energetski učinkovita, a s obzirom na to da se koriste strujom pogodnije su od skupog plina. Za rad im je potrebno mnogo manje energije stoga što izvlače slobodnu obnovljivu energiju iz zraka, vode ili tla. Također, operativni troškovi dizalica topline su niski, one nisu zahtjevne za održavanje, ali uz redovitu brigu o ispravnosti mogu trajati od deset do petnaest godina.

Ulaganja u istraživanja

Dizalice topline mogu se ugraditi u velike stambene zgrade, poslovne prostore, proizvodne pogone, skladišta, farmaceutske prostore, vinarije, podatkovne centre, prodavaonice, hotele, teretane ili bazene. Primjena je široka i primjerena suvremenim stambenim i poslovnim izazovima, a mogu je osigurati samo visokokvalitetna pametna rješenja. Daikin je jedan od rijetkih brendova koji obuhvaća zaokruženu ponudu od razvoja, proizvodnje, prodaje i usluga vezanih uz hlađenje, grijanje, ventilaciju i rashladnu tehniku temeljenu na više od stotinu godina iskustva u inovativnim tehnologijama.

Daikin Altherna

Takav pristup se njeguje i dalje te Daikinovi istraživačko-razvojni centri, poput onog u Gentu u Belgiji, imaju ključnu ulogu u razvoju novih generacija energetski učinkovitih sustava koji udovoljavaju strogim europskim zahtjevima. Istraživački i razvojni centar Daikin Europe u Gentu razvojno je središte za Europu, Bliski istok i Afriku te svjetsko središte za istraživanje i razvoj grijanja dizalicama topline, u koje je Daikin uložio 140 milijuna eura. A za ulaganje u Poljskoj od 300 milijuna eura u proizvodni pogon dizalica topline s radnom tvari R290 (propan) s niskim utjecajem na zagrijavanje za stambene prostore, Daikin je ove godine dobio nagradu 'Investment Impact Award', koju dodjeljuje Odjel za izravna inozemna ulaganja Financial Timesa.

Prvi u svijetu i Europi

Usmjerenost na inovacije i održivost potvrđuje i uvrštenje među 100 najboljih svjetskih inovatora 2026. te nagrada 'Factory of the Future' za tvornicu u belgijskom Oostendeu. Rezultati pak nezavisnog istraživanja međunarodne organizacije ICERTIAS govore kako građani Hrvatske smatraju drugu godinu zaredom da Daikin pruža najbolji omjer cijene i kvalitete u kategoriji proizvođača klimatizacijskih uređaja i sustava. Daikin je ujedno prvi na europskom tržištu dizalica topline zrak/voda prema izvještaju tvrtke za istraživanje tržišta BRG Building Solutions za 2026. godinu, a tim smjerom namjerava i nastaviti. Naime, s više od 57 podružnica i 14 proizvodnih pogona u Europi, Daikin osigurava da je čak 85 posto njegovih uređaja koji se prodaju u Europi u njoj i razvijeno, proizvedeno te brzo stavljeno na tržište.

Unaprjeđenje ponude

Za hrvatsko tržište, smatraju u Daikinu Hrvatska, ta ulaganja omogućavaju aktivnu ulogu u promociji ekoloških i učinkovitih rješenja u kućanstvima i komercijalnim objektima. U sljedećih pet godina Daikin Hrvatska najavljuje da će strateški nastavno na razvoj proizvoda unaprijediti i povećati ponudu svojih usluga kako bi korisnicima osigurao cjelovitu brigu o funkcionalnosti opreme te besprijekorno korisničko iskustvo.

Daikin mono

– Strategija tvrtke Daikin usmjerena je prema obnovljivim izvorima energije i razvoju tehnologija koje smanjuju emisije i povećavaju energetsku učinkovitost. U Hrvatskoj na to odgovaramo promoviranjem tih tehnologija te razvojem cjelovitih rješenja za svoje korisnike. Važno nam je neprestano educirati partnere, unaprjeđivati digitalne alate i komunikaciju te širiti kvalitetu usluga kako bismo ostali pouzdan partner svojim kupcima i privlačan poslodavac za nove generacije – istaknuo je Dalibor Borovička, direktor Daikina Hrvatska.

Sadržaj nastao u suradnji s Daikinom