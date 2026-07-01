Hoće li Volkswagenove tvornice umjesto auta proizvoditi vojnu opremu?

Gašenje pogona više nije jedina opcija. U igri su obrambena industrija i proizvodnja kineskih modela kako bi se spasila radna mjesta

Sljedeća sjednica Nadzornog odbora Volkswagen Grupe, zakazana za 9. srpnja, bit će sve samo ne mirno ljetno odrađivanje formalnosti. Najveći europski proizvođač automobila suočava se s krizom koja je uzdrmala duhove diljem kontinenta. Njemački mediji, naime, navode da menadžment priprema teren za podjelu čak sto tisuća otkaza i gašenje četiriju tvornica u samoj Njemačkoj, što je domaćoj javnosti uvijek teže probaviti nego gašenje izdvojenih pogona na drugome kraju svijeta.