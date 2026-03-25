Pad broja viza za digitalne nomade: ostaje li Hrvatska top destinacija?

Digitalni nomadi čekaju bržu obradu viza, dok Hrvatska nastavlja balansirati između cijena, infrastrukture i atraktivnosti

U zadnjih nekoliko godina Hrvatska se pozicionirala kao jedna od najatraktivnijih destinacija za digitalne nomade. Spoj načina života, sigurnosti i relativno povoljnih troškova bio je snažan magnet, a uvođenje posebne vize dodatno je učvrstilo tu poziciju. Danas, međutim, službeni podaci pokazuju pad broja važećih dozvola za boravak, dok se na globalnim ljestvicama vidi jačanje konkurencije. Otvara se pitanje gubi li Hrvatska korak ili je riječ o prirodnom smirivanju nakon početnog uzleta.

Na tu dilemu odgovara Jan de Jong, suosnivač i predsjednik Udruženja digitalnih nomada u Hrvatskoj, na čiju je inicijativu 2021. godine hrvatska Vlada pokrenula projekt vize za digitalne nomade. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, broj važećih dozvola za digitalne nomade iznosio je 710 na 31. prosinac 2023., zatim 598 na dan 31. prosinca 2024., te 514 na 28. veljače 2026. godine. Iako brojke na prvi pogled sugeriraju pad interesa, de Jong upozorava da ih treba promatrati u širem kontekstu.