Istisnuti dioničar PBZ-a dobio spor: slijedi veća naknada

Vrhovni sud odbacio je reviziju, a odluka o većoj otpremnini mogla bi se primijeniti na sve istisnute dioničare banke

Manjinski dioničar Privredne banke Zagreb sudskim je putem izvojevao pravo na dodatnu naknadu nakon postupka istiskivanja koji je još prije četiri godine provela ta banka.

Nakon četiri godine sudskih postupaka, mali dioničar Pero Vlainić kojeg je zastupao Mislav Bradvica iz odvjetničkog društva WAHL, dobio je presudu prema kojoj mu pripada znatno veći iznos od onoga koji je ranije bio ponuđen.

Odluka se odnosi na sve 'istisnute'

Vrhovni sud nedavno je odbacio zahtjev za reviziju protiv rješenja Visokog trgovačkog suda, a koji je u postupku sudskog utvrđenja primjerenosti otpremnine presudio u korist malog dioničara.

Odluka suda o visini otpremnine bi trebala djelovati prema svim manjinskim dioničarima koji su istisnuti, neovisno o tome jesu li sudjelovali u postupku u kojemu je određena. Među njima su i Klinički bolnički centar Zagreb i Klinička bolnica Sveti Duh, pa bi povećana naknada mogla malo podebljati bolničke proračune.