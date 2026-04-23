Ministri u vladi Andreja Plenkovića dobro se zabavljaju

Ministrica zdravstva ne ide na sistematske, ministar gospodarstva dvoji oko inflacije, a ministar vanjskih poslova priča o gumi u travi

Najprije je ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila da nikad nije bila na sistematskom pregledu, davši do znanja da ta praksa zapravo nije potrebna. Onda je isti dan ministar gospodarstva Ante Šušnjar doveo u pitanje visinu inflacije koju objavljuje Državni zavod za statistiku. Uz napomenu da očekuje sastanak s DZS-ovim predstavnicima kako bi vidio na temelju čega Zavod izračunava inflaciju.

Pobjednik tjedna među članovima vlade Andreja Plenkovića ipak je postao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman koji je tijekom akcije čišćenja prirode u travi pronašao odbačenu automobilsku gumu. Njegova izjava TV reporterki zaslužuje citat u cijelosti.

– Vidite da je guma ovdje probušena. Netko ju je bacio. Djelovao je protiv prirode. Nije dozvolio rast, klicanje nove trave. Pogledajte ovaj otok ovdje koji će sada prodisati. Tu očekujemo obnovu, revitalizaciju ovoga dijela, uklanjanjem ove gume koja ne pripada ovdje i koja je zabušivala ekološki čisti prostor. Ovo je naše prirodno stanište, prirodan krajolik. Guma ne pripada ovdje. Sama ta spoznaja onoga koji je bacio ovdje nas jako zabrinjava, koliko svijest građana nije dovoljno osviještena, kao i ta činjenica da time pridonosimo ekološkom zagađenju našeg prirodnog okoliša – izjavio je Grlić Radman.