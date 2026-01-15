Inovacijski fond EU

Domaće tvrtke u lovu na 5,2 milijarde eura, glavni izazov je priprema

15. siječnja 2026.
Donatella Pauković
Domaći poduzetnici zainteresirani su za napredne zelene tehnologije, no ključne su rana priprema i snažni međunarodni konzorciji

Europska komisija objavila je u okviru Inovacijskog fonda, jednog od najzahtjevnijiih, ali i najvrjednijih instrumenata za financiranje inovativnih niskougljičnih tehnologija, tri nova poziva ukupne vrijednosti 5,2 milijarde eura.

Sredstva su namijenjena dekarbonizaciji industrije (3,4 milijarde eura), proizvodnji vodika kroz sustav dražbi (1,2 milijarde eura) te tehnologijama nulte neto stope emisije (600 milijuna eura). Sam Fond financiran je prihodima iz Sustava trgovanja emisijama EU-a, a krajnji je cilj, jasno, smanjenje emisija i stakleničkih plinova.

Iako se hrvatske tvrtke sve više okreću tehnologijama nulte neto stope emisija i proizvodnji vodika, podaci Hrvatske gospodarske komore (HGK) i Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) ukazuju na to da je za dobivanje bespovratnih sredstava potrebna iznimna razina zrelosti i strateškog planiranja.

