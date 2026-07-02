Veliki skok: Hrvatska putovnica među 10 najmoćnijih na svijetu

Prema Henley Passport Q2 Indexu za 2026., naša je putovnica na osmom mjestu jer Hrvati bez vize mogu ući u čak 182 zemlje

Hrvatska putovnica našla se na 8. mjestu među 20 'najmoćnijih' putovnica u svijetu za 2026. prema novoobjavljenom Henley Passport Q2 Indexu, koji rangira 199 putovnica svijeta s obzirom na to u koliko se zemalja s njima može putovati bez vize, prenosi svjetski magazin za putovanja Conde Nast Traveller.

Pod naslovom 'Koliko je moćna vaša putovnica?', taj globalni putnički magazin iznosi novu rang listu putovnica za 2026., odnosno Henley Passport Q2 Index, objavljenu 1. srpnja, koji je izradila konzultantska tvrtka Henley & Partners, za koju napominju da je najčešće citirana rang-lista putovnica.

'Moćnost' putovnica

Popis se temelji na ekskluzivnim i službenim podacima Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA), a odlučujući faktor za rang 'moćnosti' putovnica je koliko je zemalja s njom dostupno bez vize za građane neke nacije.

Hrvatska na tom popisudijeli 8. mjesto sa Estonijom, jer se s putovnicama obje zemlje bez vize može putovati u 182 zemlje.

Prvo mjesto zadržala je i u 2026. putovnica Singapura, s kojom vlasnici trenutno mogu bez vize putovati u ukupno 192 od 227 destinacija diljem svijeta, što im daje i veći neograničeni pristup putovanjima nego bilo kome drugdje u svijetu.

Drugo mjesto drže Japan, Južna Koreja te UAE (koji su i 'skočili' s osmog na ovo dijeljeno drugo mjesto), a s putovnicama tih zemalja može se bez vize putovati u 188 zemalja.

U tek jednu zemlju manje, 187, može se putovati bez vize s putovnicama Švedske, dok je na četvrtom mjestu skupina zemalja s čijim se putovnicama može bez vize u 186 zemalja - Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška i Španjolska.

Peto mjesto 'dijele' Austrija, Grčka, Malta, Portugal i Švicarska, s mogućnošću putovanja njihovih građana bez viza u 185 zemalja, s na šestom je britanska putovnica, s kjom se kao i onima Mađarske i Poljskom bez vize može u 184 zemlje.

Ispred Hrvatske i Estonije, sedmo mjesto dijele putovnice Australije, Kanade, Češke, Latvije, Malezije, Novog Zelanda, Slovačke i Slovenije, s kojima se tako može u 183 zemlje, a na devetom mjestu su putovnice Lihtenštajna i Litve s kojima se može u 181 odredište.

Građani Islanda i SAD-a sa svojim putovnicama mogu bez vize putovati u 180 zemalja, čime su na 10. mjestu, a slijede ih putovnice Bugarske i Rumunjske (u 178 zemalja bez vize), Monaka (u 177), Čilea i Cipra (u 175), Hong Konga (u 174) te Andore (u 170).

Od 20 najmoćnijih, na dnu te liste su putovnice Argentine i Brazila (može se u 169 zemalja bez viza), San Marina (u 167), Izraela (u 168), Bruneja (u 164) te Barbados (u 163).