Infrastruktura, inovacije i ulaganja u središtu bilateralnog dijaloga

Talijanska ekspertiza i europski fondovi stvaraju okvir za snažniji investicijski ciklus u Hrvatskoj

Promicanje poduzetništva, ulaganja i gospodarske suradnje između Italije i Hrvatske i dalje je prioritet ICE – Agencije za promicanje talijanskog gospodarstva u inozemstvu i internacionalizaciju talijanskih poduzeća, koja ove godine obilježava stotu obljetnicu svog djelovanja. Među aktivnostima provedenima tijekom 2025. godine putem ureda u Zagrebu ističe se sudjelovanje ICE kao institucionalnog partnera na konferenciji 'Gradimo budućnost: ulaganja – infrastruktura – održivost' koju je u svibnju u Zagrebu organizirao hrvatski poslovni tjednik Lider. Događaj je okupio predstavnike institucija, poduzeća i stručne javnosti kako bi se raspravljalo o perspektivama razvoja građevinskog i infrastrukturnog sektora u Hrvatskoj.

Nove prilike

Hrvatska se i dalje potvrđuje kao posebno zanimljivo tržište za talijanska poduzeća, naglasila je Marilena Procaccio, direktorica Ureda ICE-a u Zagrebu, i to u različitim gospodarskim te uslužnim djelatnostima. U ožujku 2026. godine Hrvatska je primila dodatnu tranšu europskih sredstava, čime je ukupni iznos dodijeljenih sredstava u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) dosegnuo 7,3 milijarde eura.

– Italija je drugi najvažniji trgovinski partner Hrvatske. Talijanske tvrtke mogu iskoristiti prilike koje pruža ovako dinamično i brzorastuće tržište. Više od 40 posto sredstava hrvatskog NPOO-a namijenjeno je zelenoj tranziciji, a više od 20 posto digitalnoj transformaciji što otvara nove prilike za subjekte aktivne u područjima infrastrukture, inovativnih tehnologija i održivog razvoja – istaknula je Procaccio.

Zamjenica voditelja misije Veleposlanstva Italije u Zagrebu, savjetnica Maria Cristina Costa, koja je otvorila konferenciju u ime veleposlanika Paola Trichila, izjavila je kako talijanski privatni sektor smatra održivost vodećim načelom svoga djelovanja. S obzirom na izvrsne gospodarske odnose Italije i Hrvatske te rastuće mogućnosti ulaganja na hrvatskom tržištu, postoji prostor za dodatno jačanje bilateralne suradnje i u infrastrukturnom sektoru, objasnila je Costa. Također je potvrdila spremnost Veleposlanstva u suradnji s ICE-om da pruži podršku tvrtkama zainteresiranima za istraživanje hrvatskog tržišta.

Čvrsti temelji za suradnju

Talijansko iskustvo u tom području predstavila je Giorgia Gunnella, članica Upravnog odbora OICE-a i voditeljica međunarodnih odnosa udruženja koje okuplja vodeće talijanske tvrtke za inženjering, arhitekturu i tehničko-ekonomsko savjetovanje, članice Confindustrije. U svom je izlaganju ocijenila da zemljopisna blizina, gospodarska integracija i dugogodišnji trgovinski odnosi predstavljaju čvrst temelj za nove suradnje između talijanskih i hrvatskih poduzeća u graditeljstvu, inženjeringu i velikim infrastrukturnim projektima.

– Posebna pozornost posvećena je mogućnostima koje hrvatsko tržište nudi u područjima željezničke infrastrukture, cestovne i autocestovne mreže, logistike, održive mobilnosti, urbane obnove i projekata financiranih sredstvima Europske unije. Upravo se talijanske projektantske i inženjerske tvrtke ubrajaju među najzastupljenije na međunarodnim tržištima, s dugogodišnjim iskustvom u Europi, Africi i na Bliskom istoku. A najučinkovitiji model suradnje temelji se na partnerstvima i zajedničkim ulaganjima između talijanskih i hrvatskih tvrtki, koja mogu spojiti međunarodno iskustvo talijanskih tvrtki s poznavanjem lokalnog tržišta koje posjeduju hrvatski partneri – ocijenila je Gunnella.

Tijekom konferencije razmatrani su i neki od glavnih izazova u građevinskoj djelatnosti poput rasta troškova, nedostatka kvalificirane radne snage, potreba za ubrzavanjem administrativnih postupaka te sve veći utjecaj digitalizacije i umjetne inteligencije. Skup je potvrdio da građevinarstvo predstavlja jedan od ključnih pokretača gospodarske transformacije Hrvatske te da će uspjeh budućih infrastrukturnih projekata ovisiti o sposobnosti povezivanja održivosti, inovacija i međunarodne suradnje.