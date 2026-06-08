Što nova uredba donosi igračima na kriptotržištu?

Umjesto dosadašnjeg svojevrsnog 'Divljeg zapada' europska uredba donosi konkretne promjene koje izravno utječu na sigurnost ulaganja i način na koji se pružaju kriptousluge

S obzirom na to da je postalo jasno da je kriptoimovina postala značajan dio svjetskog fnancijskog sustava, Europska unija usvojila je Uredbu MiCA (Uredba (EU) 2023/1114), prvi jedinstveni regulatorni okvir za tržište kriptoimovine na razini cijelog EU-a. Cilj je Uredbe uvesti višu razinu uređenosti tržišta koje su godinama obilježavali povećani rizici i nedostatna zaštita korisnika. Za ulagatelje u Hrvatskoj i cijelom EU-u MiCA donosi niz konkretnih promjena koje izravno utječu na sigurnost njihovih ulaganja i način na koji koriste kriptousluge.

Umjesto dosadašnjeg svojevrsnog 'Divljeg zapada' MiCA uvodi jasna pravila koja jačaju povjerenje i smanjuju mogućnost zlouporabe. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na činjenicu da usluge kupnje, prodaje, čuvanja i razmjene kriptoimovine smiju pružati samo društva koja su dobila odobrenje nadležnog regulatora. U Hrvatskoj je to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Takvi pružatelji usluga, poznati kao CASP-ovi (engl. Crypto-Asset Service Providers), podliježu detaljnoj provjeri kapitala, organizacijske strukture, upravljačkih kapaciteta i sigurnosnih sustava.

Zaštita imovine

MiCA dodatno jača zaštitu imovine korisnika uvodeći obvezu jasnog razdvajanja imovine klijenata od vlastite imovine pružatelja usluga. U slučaju financijskih teškoća ili stečaja CASP-a takav pristup znatno povećava šanse da sredstva korisnika ostanu zaštićena. Istodobno se pojačavaju i zahtjevi u području upravljanja rizicima te sigurnosti IT sustava, čime se smanjuje rizik kibernetičkih napada i tehničkih propusta.

Znatno je poboljšana i razina transparentnosti. CASP-ovi moraju pružati jasne i razumljive informacije o proizvodima, rizicima i uvjetima poslovanja. Kod izdavanja nove kriptoimovine obvezan je detaljan informacijski dokument (tzv. bijela knjiga, engl. white paper), čime ulagatelji dobivaju bolji uvid u ono u što ulažu, uz manje prostora za skrivene rizike i pretjerana marketinška obećanja.

MiCA također omogućuje tzv. EU putovnicu. Drugim riječima, društvo koje dobije odobrenje prema MiCA-i u jednoj državi članici može pružati usluge diljem EU-a. Za korisnike to znači širi izbor reguliranih platformi uz ujednačenu razinu zaštite u cijelom EU-u.

Sigurnije tržište

Unatoč prednostima koje donosi, važno je naglasiti da regulacija ne uklanja sve rizike povezane s kriptoimovinom. Tržište je i dalje visoko volatilno, a vrijednost kriptoimovine može se mijenjati brže i izraženije nego kod drugih ulaganja.

U takvom okružju nužan je dodatan oprez korisnika, osobito zbog i dalje prisutnih prijevara na tržištu. Preporučuje se redovito provjeravati je li CASP upisan u Hanfin registar ovlaštenih pružatelja usluga. Posebnu pozornost treba obratiti na ponude koje zvuče predobro da bi bile istinite, poput onih koje obećavaju visoke i sigurne prinose, ali i na različite oblike prijevara, uključujući phishing i lažne internetske stranice.

Osim toga, kod samostalnog čuvanja kriptoimovine dodatan rizik predstavlja gubitak privatnih ključeva, što u pravilu znači nepovratan gubitak sredstava. Važno je imati na umu i to da prijelazno razdoblje za usklađivanje s MiCA-om završava 1. srpnja 2026., nakon čega će kriptousluge u Republici Hrvatskoj smjeti pružati isključivo društva s odobrenjem Hanfe ili drugog nadležnog europskog regulatora.

MiCA predstavlja važan korak prema uređenijem, sigurnijem i profesionalnijem tržištu kriptoimovine u Europi. No najvažnija zaštita i dalje ostaje u rukama samih korisnika, i to u vidu informiranosti, diversifikacije i odgovornog pristupanja ulaganjima.

Sadržaj nastao u suradnji s Hanfom