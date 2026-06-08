MiCA na djelu

Što nova uredba donosi igračima na kriptotržištu?

8. lipnja 2026.
Što nova uredba donosi igračima na kriptotržištu?

Što nova uredba donosi igračima na kriptotržištu?

foto Shutterstock
Sandra Babić
Sandra Babić

Umjesto dosadašnjeg svojevrsnog 'Divljeg zapada' europska uredba donosi konkretne promjene koje izravno utječu na sigurnost ulaganja i način na koji se pružaju kriptousluge

S obzirom na to da je postalo jasno da je kriptoimovina postala značajan dio svjetskog fnancijskog sustava, Europska unija usvojila je Uredbu MiCA (Uredba (EU) 2023/1114), prvi jedinstveni regulatorni okvir za tržište kriptoimovine na razini cijelog EU-a. Cilj je Uredbe uvesti višu razinu uređenosti tržišta koje su godinama obilježavali povećani rizici i nedostatna zaštita korisnika. Za ulagatelje u Hrvatskoj i cijelom EU-u MiCA donosi niz konkretnih promjena koje izravno utječu na sigurnost njihovih ulaganja i način na koji koriste kriptousluge.

Umjesto dosadašnjeg svojevrsnog 'Divljeg zapada' MiCA uvodi jasna pravila koja jačaju povjerenje i smanjuju mogućnost zlouporabe. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na činjenicu da usluge kupnje, prodaje, čuvanja i razmjene kriptoimovine smiju pružati samo društva koja su dobila odobrenje nadležnog regulatora. U Hrvatskoj je to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Takvi pružatelji usluga, poznati kao CASP-ovi (engl. Crypto-Asset Service Providers), podliježu detaljnoj provjeri kapitala, organizacijske strukture, upravljačkih kapaciteta i sigurnosnih sustava.

Zaštita imovine

MiCA dodatno jača zaštitu imovine korisnika uvodeći obvezu jasnog razdvajanja imovine klijenata od vlastite imovine pružatelja usluga. U slučaju financijskih teškoća ili stečaja CASP-a takav pristup znatno povećava šanse da sredstva korisnika ostanu zaštićena. Istodobno se pojačavaju i zahtjevi u području upravljanja rizicima te sigurnosti IT sustava, čime se smanjuje rizik kibernetičkih napada i tehničkih propusta.

Znatno je poboljšana i razina transparentnosti. CASP-ovi moraju pružati jasne i razumljive informacije o proizvodima, rizicima i uvjetima poslovanja. Kod izdavanja nove kriptoimovine obvezan je detaljan informacijski dokument (tzv. bijela knjiga, engl. white paper), čime ulagatelji dobivaju bolji uvid u ono u što ulažu, uz manje prostora za skrivene rizike i pretjerana marketinška obećanja.

MiCA također omogućuje tzv. EU putovnicu. Drugim riječima, društvo koje dobije odobrenje prema MiCA-i u jednoj državi članici može pružati usluge diljem EU-a. Za korisnike to znači širi izbor reguliranih platformi uz ujednačenu razinu zaštite u cijelom EU-u.

Sigurnije tržište

Unatoč prednostima koje donosi, važno je naglasiti da regulacija ne uklanja sve rizike povezane s kriptoimovinom. Tržište je i dalje visoko volatilno, a vrijednost kriptoimovine može se mijenjati brže i izraženije nego kod drugih ulaganja.

U takvom okružju nužan je dodatan oprez korisnika, osobito zbog i dalje prisutnih prijevara na tržištu. Preporučuje se redovito provjeravati je li CASP upisan u Hanfin registar ovlaštenih pružatelja usluga. Posebnu pozornost treba obratiti na ponude koje zvuče predobro da bi bile istinite, poput onih koje obećavaju visoke i sigurne prinose, ali i na različite oblike prijevara, uključujući phishing i lažne internetske stranice.

Osim toga, kod samostalnog čuvanja kriptoimovine dodatan rizik predstavlja gubitak privatnih ključeva, što u pravilu znači nepovratan gubitak sredstava. Važno je imati na umu i to da prijelazno razdoblje za usklađivanje s MiCA-om završava 1. srpnja 2026., nakon čega će kriptousluge u Republici Hrvatskoj smjeti pružati isključivo društva s odobrenjem Hanfe ili drugog nadležnog europskog regulatora.

MiCA predstavlja važan korak prema uređenijem, sigurnijem i profesionalnijem tržištu kriptoimovine u Europi. No najvažnija zaštita i dalje ostaje u rukama samih korisnika, i to u vidu informiranosti, diversifikacije i odgovornog pristupanja ulaganjima. 

Sadržaj nastao u suradnji s Hanfom

#Mica #Hanfa#Kriptoimovina#Casp#Kriptovalute
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