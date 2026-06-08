Do financijske otpornosti uz ključne informacije

Dostupnost jasnih i provjerenih informacija u središtu je projekta CroCIP koji građanima pomaže u razumijevanju financijskih obveza i pronalasku održivih rješenja za upravljanje dugom

Hrvatska je u financijskoj pismenosti dosegnula prosjek zemalja članica OECD-a, a građani ostvaruju iznadprosječne rezultate kad je riječ o financijskom znanju. Ipak, najveći izazov i dalje ostaje njegova primjena u svakodnevnim financijskim odlukama, što potvrđuju i najnoviji rezultati OECD-ova istraživanja.

Upravo zato dostupnost jasnih, pouzdanih i pravodobnih informacija postaje sve važnija. Razumijevanje osobnih financija, upravljanje troškovima i pravodobna reakcija na financijske teškoće ključne su vještine s izravnim utjecajem na kućni proračun.

Europski projekt

Radi dodatnog jačanja financijske pismenosti građana i pružanja konkretne potpore u upravljanju dugom Fina trenutačno provodi EU projekt CroCIP – Croatian Central Info Point for Debt Advice Services and Financial Literacy. Sufinanciran je sredstvima Europske unije u sklopu Programa jedinstvenog tržišta i provodi se od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026. Cilj je projekta na jednome mjestu pružiti građanima jasne, razumljive i provjerene informacije koje im mogu pomoći u donošenju odgovornih financijskih odluka i lakšem upravljanju dugom.

U fokusu Edukativnih sadržaja su konkretne životne situacije s kojima se građani svakodnevno susreću Blokada računa Prodaja kredita i dugovanja drugom vjerovniku Zastara potraživanja Uzdržavanje djeteta Zamke minusa na računu Jednostavni i redovni stečaj potrošača Otvaranje zaštićenog računa Pravna rješenja u procesu ovrhe

Glavni je element projekta središnja infotočka 'Savjeti za upravljanje dugom i financijsku pismenost' na Fininoj web stranici, dostupna svima koji žele bolje razumjeti financijske obveze, pronaći konkretne informacije o rješavanju dugova ili izbjeći prezaduženost.

Svrha i cilj

Svrha edukativnih sadržaja jest ojačati financijsku informiranost i otpornost građana upoznavanjem s njihovim pravima i obvezama te dostupnim rješenjima. Poseban fokus stavljen je na pravodobnu komunikaciju s vjerovnicima, čime se mogu izbjeći dodatni troškovi i dugotrajni postupci poput ovrhe. Cilj je pomoći građanima da sigurnije upravljaju svojim financijama, donose informirane odluke i dugoročno grade stabilniju financijsku budućnost.

Projekt posebnu pozornost posvećuje mladima. Kroz održane edukacije i radionice za srednjoškolce i studente potiče se razvoj zdravih financijskih navika i odgovornog odnosa prema novcu kako bi se smanjio rizik od prezaduženosti u budućnosti.

CroCIP predstavlja korak prema sustavnijem pristupu financijskoj edukaciji u Hrvatskoj s naglaskom na praktičnu primjenu znanja i dostupnost konkretne podrške građanima.