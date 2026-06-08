Financijsko planiranje bez Excela: nova era AI-driven poslovanja

Centralizacijom podataka i automatizacijom planiranja organizacije dobivaju pregled poslovanja i mogućnost donošenja kvalitetnijih odluka

U većini kompanija financijsko planiranje i dalje je spor i fragmentiran proces. Financijski, operativni i HR timovi rade u odvojenim sustavima, podaci se konsolidiraju ručno u Excel tablicama, a velik dio vremena troši se na traženje i usklađivanje brojeva umjesto na donošenje odluka. Procjene pokazuju da se danas čak 60 posto vremena u planiranju troši na prikupljanje podataka, 25 posto na provjeru pretpostavki, a samo 15 posto na strateško odlučivanje.

Moderna FP&A (financial planning & analytics) rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji mijenjaju taj odnos. Centralizacijom podataka i automatizacijom planiranja organizacije dobivaju jedinstven pregled poslovanja i mogućnost donošenja kvalitetnijih odluka u realnom vremenu.

Vodeće poslovno rješenje

Jedno od vodećih enterprise rješenja na tom području je IBM Planning Analytics powered by TM1, platforma koja omogućuje integrirano financijsko planiranje, budžetiranje, forecasting i scenarijsko modeliranje uz naprednu AI i predictive analytics-podršku. Automatizacijom procesa i povezivanjem podataka iz različitih poslovnih sustava organizacije mogu znatno ubrzati donošenje odluka i povećati točnost planiranja.

Posebnu vrijednost AI-powered planning donosi bankarskom sektoru. Banke funkcioniraju u okružju ekstremne volatilnosti tržišta, stroge regulative i neprekidnog pritiska na marže. Tradicionalni, fragmentirani sustavi planiranja ovdje više nisu samo spori, oni postaju poslovni rizik.

Prednosti u bankarstvu

Implementacija naprednih FP&A rješenja u bankarstvu donosi ključne prednosti kroz dinamičko modeliranje profitabilnosti (po klijentu, proizvodu ili kanalu), aktivno upravljanje likvidnošću te sposobnost trenutačnog pokretanja scenarija what-if.

U trenucima naglih promjena kamatnih stopa banka više ne mora čekati tjednima na novi forecast – simulacija makroekonomskih šokova na adekvatnost kapitala i likvidnost sada se odvija u nekoliko klikova, osiguravajući brzu reakciju i potpunu regulativnu usklađenost.

Napredna analitika i HR

Napredna analitika danas transformira i HR funkciju automatiziranim planiranjem troškova osoblja (personnel cost planning) i strateškim planiranjem radne snage (workforce planning). AI modeli povezuju HR i Finance podatke u jedinstveni single source of truth, eliminiraju ručnu konsolidaciju u Excelu i omogućuju preciznije upravljanje sezonalnošću, fluktuacijom zaposlenika i ESG zahtjevima.

– Kompanije danas više ne trebaju još jedan izvještaj, nego sustav koji će povezati podatke, automatizirati rutinu i omogućiti ljudima da se fokusiraju na donošenje odluka. Upravo tu AI-powered FP&A donosi najveću vrijednost – ističe Martina Matovina, direktorica Line of Business Planning & RegTech.

Kao data & analytics konzultantska kompanija, Solvership pomaže organizacijama modernizirati financijsko planiranje, automatizirati procese i implementirati AI-powered planning rješenja.

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