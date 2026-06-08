Cyber osiguranje: Novi štit modernog poslovanja

Cyber osiguranje pokriva financijsku štetu, nudi brz pristup stručnjacima za sanaciju napada te čuva ugled i kontinuitet poslovanja

Prema posljednjim podacima Cybersecurity Venturesa, trošak kibernetičkoga kriminala procjenjuje se na 10,5 bilijuna dolara na godinu. Rastuće cyber rizike kao veliku prijetnju svom poslovanju prepoznaje svega četvrtina kompanija, a tek manji dio ima ugovorenu odgovarajuću zaštitu. Ta disproporcija jasno pokazuje zašto je važno da pitanja sigurnosti postanu tema uprave i menadžera, a ne, kako je to dosad bila češća praksa, samo u IT odjelima.

Naime, hakerski napadi, ransomware i curenja podataka postali su svakodnevna realnost koja može ozbiljno ugroziti poslovanje, financijsku stabilnost, povjerenje klijenata i ugled kompanije, bez obzira na njezinu veličinu ili djelatnost.

U tako dinamičnoj i rizičnoj okolini cyber osiguranje se, među ostalim, nameće kao koristan i praktičan dodatak standardnim policama osiguranja. Ono pokriva rizike koje standardna osiguranja imovine ili odgovornosti najčešće isključuju, one koji nastaju u digitalnom okružju.

Pokrivanje troškova

Riječ je o relativno novoj vrsti proizvoda na hrvatskom tržištu, no razvija se na temelju međunarodnog iskustva i najboljih praksi s tržišta koja se s tim izazovima već dulje susreću.

Ono što cyber osiguranje čini posebno vrijednim način je na koji pomaže kompanijama upravo kada se nešto dogodi. Umjesto da ostanu sami s problemom, osigurani dobivaju ne samo financijsku podršku, već i brz pristup stručnjacima. Proizvod je modularan i prilagođava se stvarnim potrebama svake kompanije i to od troškova obnove podataka i sustava preko gubitka prihoda zbog prekida poslovanja do pokrića ransomware ucjena.

Posebno je važno pokriće odgovornosti prema trećim osobama u slučaju curenja osjetljivih podataka klijenata ili partnera, uključujući pravne troškove i odštetne zahtjeve. Jedan od najkorisnijih dijelova je i incident response, odnosno brza aktivacija tima stručnjaka koji provodi forenzičku analizu, sanira štetu i upravlja kriznom komunikacijom. Na taj način kompanije mogu znatno brže i smirenije vratiti poslovanje u normalu te sačuvati svoj ugled, ali i smanjiti troškove.

Kad prevencija zakaže

Prije ugovaranja police provodi se detaljna procjena cyber rizika, koja kompanijama daje jasan uvid u njihove ranjivosti i omogućuje preciznije oblikovanje pokrića. Premija i uvjeti nisu standardizirani, već se individualno prilagođavaju industriji, veličini tvrtke, prihodima i razini postojećih sigurnosnih mjera.

Važno je naglasiti da cyber osiguranje nije zamjena za kvalitetnu IT zaštitu. Osiguravatelji u pravilu traže određenu razinu preventivnih mjera kao osnovni preduvjet, a osiguranje stupa na scenu upravo ondje gdje prevencija zakaže.

Kako digitalizacija napreduje i prijetnje postaju sve sofisticiranije, cyber osiguranje sve se više nameće kao logičan i odgovoran korak u suvremenom upravljanju rizicima. Kompanije koje aktivno pristupaju toj temi štite svoju financijsku stabilnost, ali i jačaju otpornost cijelog poslovanja u digitalnoj ekonomiji, gdje su napadi sve skuplji i sve češći.

Cyber osiguranje najčešće pokriva Direktne financijske gubitke: gubici podataka, troškovi prekida poslovanja ili obnove sustava Odgovornost prema trećim osobama: povreda privatnosti, sigurnosti podataka ili druge obveze Podršku u incidentu: brza reakcija stručnjaka, forenzička analiza i sanacija posljedica napada

Sadržaj nastao u suradnji s GENERALI OSIGURANJEM D.D.