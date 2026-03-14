Hrvatska u deset godina dobila više od 40 novih počasnih konzula

Prije desetak godina Hrvatska se u medijima prozivala rekorderom po broju počasnih konzula - tada ih je bilo oko osamdeset. Danas ih ima čak 134. U posljednjem desetljeću otvorena su 43 nova konzulata na čelu s počasnim konzulima, od čega čak 30 u posljednjih pet godina, pokazuju podaci Ministarstva vanjskih i europskih poslova. U istom razdoblju osnovana su tek četiri konzulata na čelu s profesionalnim konzulima: Generalni konzulat u Dubaiju (2018.) te tri u Bosni i Hercegovini - u Vitezu i Livnu (2017.) te Orašju (2022.).

Ukupno gledano, Hrvatska danas ima 50-ak veleposlanstava, 22 generalna konzulata, četiri konzulata na čelu s konzulom i čak 134 konzulata na čelu s počasnim konzulom. Drugim riječima, diplomatska mreža u velikoj se mjeri oslanja upravo na počasne konzule.

Počasni konzulati otvoreni su od Paname i Ekvadora do Kirgiske Republike, Pakistana i Japana. Nalaze se, među ostalim, u Valletti, Bergenu, Trondheimu, Tromsøu, Faru, Hanoju, Casablanci, Lyonu, Kaunasu, Aalborgu, Passauu, Kölnu, Rio de Janeiru, Bologni, Iquiqueu, Antofagasti, Guayaquilu, Minneapolisu, Karachiju, Shymkentu, Schaanu, Osaki, Valenciji, Kitweu, Liegeu, Cairnsu, Freiburgu, Asunciónu, Adelaideu, Manili, Valladolidu i Bishkeku.

Prema podacima sa stranica Ministarstva vanjskih i europskih poslova, među posljednjima je otvoren na Mauricijusu, zemlji s nešto više od milijun stanovnika.

- Konzularni uredi Republike Hrvatske koji se osnivaju u inozemstvu u prvom redu potiču i razvijaju suradnju s nadležnim institucijama državne primateljice na gospodarskom, kulturnom i znanstvenom području. Konzulati posebnu pozornost posvećuju suradnji u turizmu i promicanju trgovinskih odnosa te poslovima informiranja. U državama gdje boravi veći broj hrvatskih državljana i pripadnika hrvatske zajednice, konzulati pružaju značajnu pomoć u zaštiti interesa hrvatskih građana te djeluju na svim oblicima jačanja suradnje s hrvatskom zajednicom - odgovorili su iz Ministarstva na pitanje koji su kriteriji za odlučivanje o otvaranju novih konzulata.

Povlastice i carinske olakšice

U pojedinim slučajevima došlo je i do zatvaranja konzulata ili promjene njihovih konzularnih područja, ponajviše kada osobe koje su obnašale dužnost počasnog konzula više nisu mogle nastaviti obavljati tu funkciju.

Počasni konzuli poseban su oblik diplomatskog predstavljanja. Riječ je najčešće o uglednim poduzetnicima, odvjetnicima ili javnim osobama iz zemlje primateljice koji funkciju obavljaju bez plaće i uz vlastiti profesionalni angažman. Za razliku od profesionalnih diplomata, počasni konzuli nemaju pun diplomatski status niti opći imunitet. Ipak, međunarodno pravo im daje određene olakšice povezane s obavljanjem konzularnih poslova. Često imaju i određene administrativne i porezne olakšice. Ovisno o zemlji primateljici, službeni predmeti konzulata mogu biti oslobođeni carine. U nekim slučajevima mogu koristiti i vozila s posebnim konzularnim registarskim oznakama, a ovisno o nacionalnim propisima države primateljice moguće su i carinske olakšice pri uvozu službenog vozila. Osim formalnih povlastica, važna je i protokolarna dimenzija funkcije: počasni konzuli imaju određeni diplomatski rang u protokolu te sudjeluju na službenim prijemima i događanjima diplomatskog zbora.

U planu i novi počasni konzulati

Za države je to relativno jeftin način širenja diplomatske mreže jer takvi konzulati u pravilu ne opterećuju državni proračun. Upravo zato mnoge zemlje, pa tako i Hrvatska, posljednjih godina sve češće otvaraju konzulate na čelu s počasnim konzulima. Prema najavama iz Ministarstva, otvorit ćemo ih još.

- U cilju osnaživanja pojedinih aspekata bilateralnih odnosa Republike Hrvatske, posebice gospodarske suradnje i suradnje s hrvatskom iseljeničkom zajednicom, u planu je osnivanje novih konzularnih ureda kroz buduće razdoblje. S obzirom da su postupci uspostave diplomatsko-konzularnih predstavništava, kao i postupci imenovanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda u inozemstvu, klasificirani, do konačne odluke o osnivanju konzularnog ureda i imenovanju šefa konzularnog ureda, nismo u mogućnosti dijeliti podatke - odgovorili su iz Ministarstva.