Kraj iznajmljivanja 'na crno': Nova pravila koja morate znati

Analiziramo novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti: što donosi obvezna registracija po jedinici i je li došao kraj apartmana u zgradama

Dok se brojni svjetski gradovi veće neko vrijeme jasno trude stati na kraj pretjeranoj 'turistifikaciji' odnosno fenomenu koji je istisnuo lokalno stanovništvo i povijesne jezgre pretvorio u kulise za fotografije za društvenim mrežama, činilo se da Hrvatska po tom pitanju stagnira.Sve do danas kada se u javno savjetovanje pustio novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, koji bi u potpunosti trebao regulirati turistički sektor u Hrvatskoj, te omogućiti postupan prelazak s modela masovnog turizma na održiviji, kvalitetniji, razvoj cijelog sektora.

Fokus spornog zakona je uređenje strukture smještaja, jačanje kontrole nad neregistriranom djelatnošću, podizanje standarda kvalitete i uspostavu pravednijeg tržišnog okvira. Drugim riječima, najveće promjene pogodit će privatne iznajmljivače koji su dosad radili manje-više neometano zahvaljujući brojnim turističkim platformama koje nije bilo moguće kontrolirati. Sve ostale u industriji samo će okrznuti.

Kratkoročni turistički najam odavno je veliki i teško premostivi problem u nekim zemljama, pa se i drugdje krenulo ograničavati takve turističke ponude. Amsterdam je, primjerice, uveo limit prema kojem se stan smije iznajmiti na maksimalno 30 dana godišnje.

Gradonačelnik Barcelone najavio je da grad do 2028. godine planira ukinuti apsolutno sve licence za turistički najam i to za oko 10.000 jedinica, dok New York efektivno izbacuje Airbnb iz grada, s pravilom da iznajmljivač mora živjeti u stanu s gostom i da u stanu smiju biti najviše dva gosta istovremeno. Premda Hrvatska neće biti tako radikalna i mi smo, sa zakonom koji je u savjetovanju, počeli graditi okvir za preuzimanje kontrole nad sektorom koji joj je godinama izmicao iz ruke.