Kako Lider neslužbeno doznaje tu će banku uskoro preuzeti beogradska AikBank na čijem je čelu Aleksandar Kostić

Podravska banka uskoro bi mogla dobiti novog vlasnika, a prema informacijama Lidera iz dva neovisna izvora preuzimanje priprema beogradska AikBank.

Kontaktirali smo Podravsku banku glede ove akvizicije iz koje su nam poručili da nisu u poziciji komentirati eventualne aktivnosti svojih dioničara, što je očekivano s obzirom da banka kotira na Zagrebačkoj burzi. Sličan odgovor stigao je i iz AikBanka, pri čemu nisu izravno demantirali mogućnost preuzimanja.