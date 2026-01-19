Inflacija ostaje ključni rizik za tržišta u 2026.

Dok SAD raste uz visoku cijenu, eurozona balansira na rubu recesije, a Hrvatska se bori s paradoksom gospodarstva kojem ne trebaju poticaji

Globalna stopa inflacije i dalje se ne smiruje, štoviše, pokazuje se žilavijom i otpornijom nego je itko predviđao. Analitičari se vesele ako uspije pasti barem na međumjesečnoj razni, kao u prosincu u SAD-u u odnosu na studeni – 0,5 posto.

No, za cijelu 2025. i dalje je na razini od 2,7 posto. U EU je prosjek 2,4 posto, u Hrvatskoj 3,7 posto. A kada je neka pojava tako žilava postaje itekako jasno da 'meki' alati nisu u igri. Točnije, meko prizemljenje – gospodarstvo usporava prihvatljivim stabilnim ritmom dok inflacija pada - polako postaje mit. S druge strane, tvrda opcija – prava, dugotrajnija recesija – s obziom na smjer geopolitike, malo je kome u oku.