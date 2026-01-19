Biznis i politika

Inflacija ostaje ključni rizik za tržišta u 2026.

19. siječnja 2026.
meko prizemljenje, inflacija, ekonomija

meko prizemljenje, inflacija, ekonomija

foto Shutterstock
Gordana Gelenčer
Gordana Gelenčer

Dok SAD raste uz visoku cijenu, eurozona balansira na rubu recesije, a Hrvatska se bori s paradoksom gospodarstva kojem ne trebaju poticaji

Globalna stopa inflacije i dalje se ne smiruje, štoviše, pokazuje se žilavijom i otpornijom nego je itko predviđao. Analitičari se vesele ako uspije pasti barem na međumjesečnoj razni, kao u prosincu u SAD-u u odnosu na studeni – 0,5 posto.

No, za cijelu 2025. i dalje je na razini od 2,7 posto. U EU je prosjek 2,4 posto, u Hrvatskoj 3,7 posto. A kada je neka pojava tako žilava postaje itekako jasno da 'meki' alati nisu u igri. Točnije, meko prizemljenje – gospodarstvo usporava prihvatljivim stabilnim ritmom dok inflacija pada -  polako postaje mit. S druge strane, tvrda opcija – prava, dugotrajnija recesija – s obziom na smjer geopolitike, malo je kome u oku.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Inflacija#Monetarna Politika#Recesija#Hrvatska Ekonomija#Ekonomske Politike#Luka Brkić#Željko Garača#Meko Prizemljenje
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right