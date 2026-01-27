HUP I BUSINESSEUROPE: Sporazum EU i Indije važan i za Hrvatsku

HUP i BusinessEurope smatraju da sporazum EU–Indija može postati važan temelj za produbljivanje gospodarske suradnje

Europska unija i Indija objavile su zaključenje povijesnog trgovinskog sporazuma. S populacijom od 1,4 milijarde stanovnika i procijenjenim stopama rasta BDP-a iznad šest posto, Indija je gospodarstvo velikih mogućnosti, pri čemu Europska unija čini 17 posto indijskog izvoza, dok Indija predstavlja devet posto izvoza EU-a.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Europske unije i Indije predstavlja jedan od strateški najvažnijih trgovinskih iskoraka EU-a u kontekstu rastuće geopolitičke fragmentacije i jačanja protekcionističkih pritisaka u globalnoj trgovini. Sporazum bi dodatno ojačao gospodarske veze između dvaju partnera koji zajedno čine tržište od gotovo dvije milijarde ljudi i oko jedne četvrtine globalnog BDP-a.

Kako ističe BusinessEurope, značaj sporazuma proizlazi i iz činjenice da Indija i dalje primjenjuje relativno visoke carinske stope, u prosjeku oko 15 posto, osobito na industrijske proizvode poput strojeva, vozila, kemikalija i električne opreme. Postupna liberalizacija trgovine i smanjenje regulatornih prepreka omogućili bi europskim poduzećima konkurentniji pristup indijskom tržištu te otvorili nove mogućnosti za trgovinu i ulaganja.

Iskustva EU-a s postojećim trgovinskim sporazumima pokazuju da liberalizacija može ubrzati rast robne razmjene između partnera za oko tri postotna boda godišnje, osobito kada se uz carine uklanjaju i necarinske prepreke. Najveći potencijalni dobitnici takvog sporazuma su industrije s višom dodanom vrijednošću, uključujući strojarstvo, elektroindustriju, kemijsku i farmaceutsku proizvodnju, ICT, energetiku te povezane usluge.

U tom kontekstu, kako je priopćeno, sporazum otvara konkretne prilike i za hrvatsko gospodarstvo. Hrvatska je u 2024. godini u Indiju izvezla robu u vrijednosti od 28,3 milijuna eura, uz znatno veći uvoz od 194,9 milijuna eura, što upućuje na izražen prostor za rast izvoza. Hrvatski izvoz u Indiju trenutačno je koncentriran u industrijskim segmentima poput električnih strojeva i opreme, farmaceutike, specijaliziranih strojeva, energetskih komponenti i ICT rješenja, gdje dodatna liberalizacija može donijeti značajne koristi.

Sporazum ima i snažnu investicijsku dimenziju. Zaliha izravnih ulaganja EU-a u Indiji procjenjuje se na oko 140 milijardi eura, dok indijska ulaganja u EU iznose oko 10 milijardi eura, a u Indiji posluje oko 6.000 europskih kompanija. Dodatna liberalizacija mogla bi potaknuti nova ulaganja u digitalnu infrastrukturu, zelenu tranziciju, istraživanje i razvoj te jačanje otpornosti globalnih lanaca vrijednosti.

HUP i BusinessEurope smatraju da sporazum EU–Indija može postati važan temelj za produbljivanje gospodarske suradnje, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva te stvaranje novih prilika za poduzeća svih veličina, uključujući i ona iz Hrvatske