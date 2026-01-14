Biznis i politika
Inflacija: 'Meko slijetanje' je, čini se, samo mit
14. siječnja 2026.
foto Shutterstock
“Meko slijetanje” znači rast uz pad inflacije, no danas SAD i Hrvatska rastu uz visoku inflaciju, dok eurozona ima slab rast i niže cijene
Meko, tvrdo ili hibridno? Ne, ne mislimo na ono na što moguće vi mislite. Mislimo na finoću prizemljenja ekonomije. Trilema se rodila prije tri godine, otprilike godinu i pol nakon rođenja novovalne inflacije za koju ni lijevi ni desni ne nalaze rješenje. Zagazili smo već u petu godinu neugasive inflacije.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci