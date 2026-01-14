Inflacija: 'Meko slijetanje' je, čini se, samo mit

“Meko slijetanje” znači rast uz pad inflacije, no danas SAD i Hrvatska rastu uz visoku inflaciju, dok eurozona ima slab rast i niže cijene

Meko, tvrdo ili hibridno? Ne, ne mislimo na ono na što moguće vi mislite. Mislimo na finoću prizemljenja ekonomije. Trilema se rodila prije tri godine, otprilike godinu i pol nakon rođenja novovalne inflacije za koju ni lijevi ni desni ne nalaze rješenje. Zagazili smo već u petu godinu neugasive inflacije.