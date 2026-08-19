Zbog poskupljenja energenata ponovno raste inflacija u EU

Cijene u srpnju u eurozoni porasle na tri posto, Hrvatska je opet u top pet zemalja s najvećim rastom, uz Rumunjsku, Litvu, Bugarsku i Cipar

Inflacija u Europskoj uniji blago je ubrzala na tri posto u srpnju, vrativši se na putanju rasta nakon kratkog predaha u lipnju kad je iznosila 2,9 posto, pokazali su u srijedu podaci europskog statističkog ureda.

Godišnja stopa inflacije u Europskoj uniji, mjerena harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HICP), iznosila je u srpnju 3,0 posto, izračunali su statističari na temelju najnovijih podataka koji obuhvaćaju sve članice Unije.

U lipnju je iznosila 2,9 posto, zamjetno posustavši u odnosu na svibanj, kad je bila dosegnula 3,3 posto, najvišu razinu od prosinca 2023. godine.

U eurozoni su potrošačke cijene u srpnju porasle za 2,9 posto s 2,8 posto u lipnju, potvrdio je Eurostat preliminarnu procjenu, uz nešto snažnije poskupljenje energije no što su bili pokazali podaci na početku mjeseca, od 10,3 posto, i nešto blaži rast cijena svježe hrane, za 2,4 posto.

I mjesečna usporedba pokazuje blagi rast cijena u Uniji, za 0,2 posto. U lipnju su potrošačke cijene u EU‑u bile umanjene za 0,1 posto, prvi put od početka godine.

Rumunjska s najvećim rastom

Daleko najsnažnije su u Uniji na godišnjoj razini ponovno porasle potrošačke cijene u Rumunjskoj, za 8,2 posto.

Slijedi članica eurozone Litva, gdje je godišnja stopa inflacije u srpnju iznosila 5,4 posto.

Treće mjesto dijele Cipar i Bugarska, prema rastu potrošačkih cijena za 4,4 posto.

Hrvatska je na petom mjestu, uz rast potrošačkih cijena u srpnju, mjerenim HICP-om, za 3,6 posto u odnosu na isti lanjski mjesec. Inflacija je tako osjetno usporila u odnosu na lipanj, kad je bila iznosila 4,2 posto, prema revidiranom podatku.

Jednaku stopu rasta cijena u srpnju imala je i Belgija.

Najblaži rast izvan eurozone

Najblaže su pak porasle potrošačke cijene u Švedskoj i Češkoj, koje nisu članice eurozone, za 0,3 odnosno 1,3 posto, pokazuju Eurostatovi podaci. Slijede Danska i Mađarska, koje također nisu članice eurozone, uz stopu inflacije od 1,6 posto.