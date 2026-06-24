Ing-Grad će graditi školu u Čulincu za gotovo 20 milijuna eura

Građevinska kompanija Ing-Grad izvijestila je da je odabrana za posao gradnje osnovne škole i dječjeg vrtića u zagrebačkom naselju Čulinec

Ing-Grad je izvijestio putem Zagrebačke burze da je u postupku javne nabave za izvođenje radova izgradnje Osnovne škole Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem donesena odluka o odabiru njegove ponude 10. lipnja, a da je danas ta odluka postala izvršna. Stoga će, navode, pristupiti potpisivanju ugovora s naručiteljem, Gradom Zagrebom.

Projekt je vrijedan 19,99 milijuna eura bez PDV-a odnosno 24,99 milijuna eura s PDV-om te se financira iz europskog Instrumenta za oporavak.

Grad Zagreba planira u Čulincu izgradnju nove osnovne škole s kapacitetom od 560 učenika i 20 razrednih odjela u jednosmjenskoj nastavi. Objekt će obuhvatiti 27 učionica, uključujući posebne za učenike s teškoćama, dodatne učionice za budući porast broja učenika, dvodijelnu sportsku dvoranu i atrij koji će služiti kao školski trg. U sklopu iste zgrade bit će izgrađen i dječji vrtić s četiri odgojne skupine, sa svim pratećim sadržajima. Ukupna površina građevine iznosit će malo više od devet tisuća kvadratnih metara.

Kako su iz Grada naveli u opisu projekta, ta će škola rasteretiti okolne škole, omogućiti prelazak OŠ Vukomerec na jednosmjenski rad i zadovoljiti potrebe šireg upisnog područja Donje Dubrave. Projektant nove škole je Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Inače, još davne 1982. godine je imenovan privremeni ravnatelj te buduće škole, i od tada se u niz navrata najavljivala njezina gradnja. Arhitektonsko-urbanistički natječaj proveden je 2005. godine, a projekt se zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa dugo nije micao s mjesta. Rješavanje vlasničkih odnosa i uknjižba zemljišta u korist Grada Zagreba dovršeni su 2025., naveli su tada iz Grada Zagreba.