Ortaštvo u građevini: Kako podijeliti rizik, dobit i odgovornost

Zakon omogućuje zajedničko ulaganje u nekretninske projekte, no uspjeh ovisi o kvaliteti ugovora i odnosima među ortacima

pišu: dr.sc. Stjepan Lović i Tomislav Miletić, Odvjetničko društvo Grubišići & Lović & Lalić

Građevinski sektor jedna je od važnijih komponenti hrvatskoga gospodarstva, a prema nekim procjenama čini do sedam posto bruto domaćeg proizvoda. Riječ je uobičajeno o složenim projektima s visokim ulaznim troškovima, ali i s potencijalno velikom dobiti u slučaju uspješnog završetka posla.

Najučestaliji je način financiranja takvih projekata ili vlastitim sredstvima u cijelosti ili putem pretprodaje etažnih jedinica koje će se tek sagraditi ili putem bankarskog kredita. No investitori su rijetko upoznati i s mogućnošću realizacije građevinskih projekata i putem ortaštva, kao zajednice fizičkih ili pravnih osoba međusobno udruženih radi ostvarenja zajedničkog cilja.