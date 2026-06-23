Branislav Brizar prodaje do 300 tisuća dionica Ing-grada

Ponude se prikupljaju 24. i 25. lipnja, a raspon cijene iznosi od 65 do 68 eura po dionici. Transakcija će biti provedena kroz blok trgovanje na Zagrebačkoj burzi

Osnivač i jedan od najvećih dioničara građevinske kompanije Ing-grad, Branislav Brizar, pokrenuo je postupak prodaje do 300 tisuća dionica te tvrtke putem ubrzanog prikupljanja ponuda institucionalnih ulagatelja.

Prodaja će se provesti uz podršku investicijskog društva Interkapital vrijednosni papiri, koje je imenovano jedinim koordinatorom i voditeljem knjige upisa. Riječ je o dionicama oznake IG kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Za ponuđene dionice određen je cjenovni raspon od 65 do 68 eura po dionici, a konačna transakcija bit će realizirana po jedinstvenoj cijeni. Ukupno je ponuđeno najviše 300 tisuća dionica.

Knjiga ponuda bit će otvorena od 24. lipnja u 9 sati do 25. lipnja u podne, pri čemu je ostavljena mogućnost njezina ranijeg zatvaranja ako interes ulagatelja bude dovoljno velik. Potencijalni kupci moraju biti zastupani preko člana Zagrebačke burze, a svaka pojedinačna ponuda mora dosezati najmanje 300 tisuća eura vrijednosti, što pri donjoj granici cjenovnog raspona odgovara kupnji najmanje 4.616 dionica.

Ponude će se rangirati prvenstveno prema ponuđenoj cijeni, dok će u slučaju istih cijena prednost imati ranije zaprimljene ponude. Prodavatelj pritom zadržava pravo prihvatiti ili odbiti pojedine ponude, kao i odustati od transakcije u bilo kojem trenutku bez obrazloženja.

Transakcija će biti zaključena nakon zatvaranja knjige ponuda 25. lipnja, dok je namira planirana za 29. lipnja putem sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Prema posljednjim dostupnim podacima, 300 tisuća dionica predstavlja oko 4,6 posto ukupnog broja dionica Ing-grada. Po ponuđenom rasponu cijene vrijednost paketa kreće se između 19,5 i 20,4 milijuna eura.

Ako se proda svih 300 tisuća dionica iz ponude, Branislav Brizar smanjit će svoj udio u Ing-gradu s približno 64,5 na oko 57 posto, no i dalje će ostati uvjerljivo najveći pojedinačni dioničar kompanije s većinskim vlasničkim udjelom.