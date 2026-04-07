Iran otvorio Hormuz za Irak: nafta kreće, ali rizik ostaje

Izvoz se vraća nakon kolapsa proizvodnje, no brodari i dalje važu ulazak u ratnu zonu Perzijskog zaljeva

Iračka državna kompanija za trgovinu naftom SOMO obavijestila je naftne proizvođače da su svi utovarni terminali u funkciji i da može bez ograničenja utovarivati naftu prema ugovoru, nakon što je Teheran i službeno izuzeo Irak iz svih ograničenja za prolazak kroz Hormuški tjesnac.

Iran je uvrstio Irak na popis 'prijateljskih' zemalja čija plovila smiju prolaziti kroz tjesnac, uz Kinu, Rusiju, Indiju i Pakistan, prema izjavi iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija za novinsku agenciju Tasnim.

Nakon diplomatske koordinacije Teheran je na popis uvrstio i nekolicinu zemalja jugoistočne Azije, uključujući Maleziju, Tajland i Filipine, kazao je Arakči, izvijestio je Tehran Times u nedjelju navečer.

Irak je pak i službeno izuzet od svih ograničenja prolaska kroz Hormuz, navodi iranski list. Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Irački SOMO pozvao je nakon nedjeljne objave Teherana proizvođače da dostave raspored utovara nafte, izvijestio je Reuters, pozivajući se na dokument koji su njegovi novinari dobili na uvid.

- U takvim uvjetima, kako bismo osigurali kontinuitet i stabilnost izvoza nafte, pozivamo vašu cijenjenu kompaniju da dostavi raspored utovara unutar 24 sata kako bismo mogli pravodobno obraditi Vaš program utovara, uključujući naziv plovila i ugovorene obujme isporuka, u potpunom skladu s ugovorenim uvjetima - citira Reuters SOMO‑v dokument izdan u nedjelju.

Svi terminali za utovar, uključujući naftni terminal u Basri (BOT) i povezana postrojenja, potpuno su funkcionalni i SOMO je potpuno spreman provesti sve ugovorene programe utovara bez ikakvih ograničenja, stoji u dokumentu. U iračkoj kompaniji nisu bili dostupni za komentar izvan radnog vremena, napominje Reuters.

Irak zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih proizvođača u Organizaciji zemalja‑izvoznica nafte (OPEC) i do početka rata izvozio je 3,4 milijuna barela nafte dnevno.

Prošli mjesec iračka proizvodnja potonula je na tek oko 800 tisuća barela dnevno i normalizacija izvoza trebala bi potaknuti njezin oporavak, napominje Reuters.

Otvoreno je pitanje hoće li vlasnici brodova dozvoliti ulazak svojih tankera u Perzijski zaljev radi utovara nafte budući da SAD i Izrael i dalje ratuju protiv Irana, upozoravaju trgovci.

Irački bareli za Maleziju

Nakon što je Teheran službeno izuzeo Irak iz ograničenja tranzita, kroz Hormuz je blizu iranske obale prošao malezijski naftni tanker Ocean Thunder s oko milijun barela iračke teške nafte, izvijestio je Tehran Times u nedjelju.

Malezijsko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da je nakon diplomatskih kontakata jedno od sedam plovila u malezijskom vlasništvu, usidrenih u Perzijskom zaljevu od početka rata sigurno prošlo kroz tjesnac, ne navodeći naziv broda, odredište ni vrstu tereta na brodu.

Iranske vlasti dopustile su i prolazak turskog tankera koji iračku naftu također dostavlja u Maleziju, objavio je u ponedjeljak turski ministar prometa Abdulkadir Uraloğlu, prema izvješću njemačke novinske agencije dpa.

Od početka rata do ponedjeljka tjesnacem su prošla tri turska plovila, objavio je ministar, istaknuvši da su tranzitu prethodili intenzivni pregovori. Prolazak čeka još osam turskih plovila, napominje dpa.

Prošli tjedan registriran je tranzit 53 plovila, najviše od početka rata, navodi pak Tehran Times. No, brojka je i dalje 90 posto ispod uobičajenih razina, dodaje list.

Iranske vlasti višekratno su naglašavale da tjesnac nije zatvoren te da je tranzit, sukladno međunarodnom pravu, zabranjen samo "neprijateljskim" brodovima. Ograničenja se i dalje primjenjuju na plovila iz "neprijateljskih zemalja" i njihovih saveznika, ističe vlada u Teheranu.