Energetski šok trese tržišta, rast cijena podsjeća na 70-e

Rast cijena energije i zatvoren Hormuz podižu inflaciju i rizik stagflacije dok tržišta čekaju rasplet krize na Bliskom istoku

Cijene energije snažno su porasle u ožujku, dok su neenergetski proizvodi blago su porasli. Indeks cijena energije Svjetske banke porastao je za 41,6 posto u ožujku, potaknut europskim prirodnim plinom (+59,4 posto) i sirovom naftom Brent (+45,8 posto). Cijene neenergetskih proizvoda porasle su za 2,5 posto. Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda porastao je za 1,5 posto, a cijene hrane porasle su za 2,7 posto.

Bloomberg Commodity Index porastao je 11,1 posto, što je njegov najbolji mjesečni učinak u 16 godina. Cijene gnojiva skočile su za 26,2 posto, predvođene porastom uree (+53,7 posto). Cijene pića pale su za 1,5 posto, dok su sirovine uglavnom ostale nepromijenjene. Cijene metala blago su porasle za 1,4 posto, predvođene aluminijem (+10 posto) i željeznom rudom (+5,7 posto), djelomično nadoknađene padom cinka (-4,3 posto) i bakra (-3,3 posto). Plemeniti metali pali su za 3,6 posto, opterećeni padom srebra od 5 posto.