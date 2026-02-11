Izostanak politički škakljivih reformi neće spriječiti ulazak u OECD

Hrvatskoj za završetak pristupnog procesa još nedostaju odobrenja u pet od ukupno 25 OECD-ovih odbora i jednom pododboru

Nedavni posjet Zagrebu glavnog tajnika Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Mathiasa Cormanna protokolarno je ocijenjen vrlo uspješnim. Nekadašnji australski ministar financija uputio je niz pohvala Hrvatskoj za njezino napredovanje u procesu ulaska u tu nekad elitnu skupinu najrazvijenijih zapadnih država.

Vlada je u sklopu posjeta organizirala i posebnu tematsku sjednicu na kojoj je Cormann predstavio Drugi ekonomski pregled za Hrvatsku. Riječ je o dokumentu čija je objava jedan od uvjeta za pristupanje, pa već to sugerira da smo blizu prolaska ciljne ravnine.

No iščitavajući baš taj dokument, dio javnosti pomislio je da ove godine neće biti ulaska, kako to tvrde Banski dvori. Od četiri poglavlja – ekonomski rast i fiskalna otpornost, priuštivo stanovanje, klimatski neutralno gospodarstvo te demografski izazovi – OECD je otkrio probleme u svakom i iznio preporuke za daljnje reforme.