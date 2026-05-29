Otvorena dvorana Amelicor na Fakultetu strojarstva i brodogradnje
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Amelicor Group svečano su otvorili dvoranu Amelicor, najveću dvoranu Fakulteta poznatu kao A dvorana, čime je okrunjena dugogodišnja suradnja usmjerena na povezivanje gospodarstva i visokog obrazovanja te poticanje razvoja novih generacija hrvatskih inženjera i stručnjaka. U sklopu sponzorske suradnje Amelicor Group uredio je i opremio najveću dvoranu Fakulteta, koja će u narednih deset godina nositi ime ove tehnološke grupacije.
Svečanom otvorenju prisustvovali su članovi Uprave i predstavnici Amelicor Group, predstavnici Fakulteta, studenti, zaposlenici i uzvanici iz gospodarstva, a okupljenima su se obratili predsjednik Uprave Amelicor Group Sergio Galošić i dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Zdenko Tonković. Poseban dio programa bio je motivacijski govor proslavljenog hrvatskog skijaša i olimpijca Ivice Kostelića, koji je studentima govorio o važnosti ustrajnosti, izvrsnosti, odgovornosti i spremnosti na izazove.
Amelicor Group okuplja više tehnoloških kompanija specijaliziranih za razvoj i proizvodnju visokotehnoloških rješenja u području cleanroom sustava, HVAC tehnologija, energetike i naprednih inženjerskih rješenja. Grupacija danas djeluje u više od 50 zemalja, zapošljava više od 1.000 stručnjaka te okuplja više od 350 inženjera različitih profila (Amelicor Group).
Otvorenjem dvorane Amelicor dodatno se potvrđuje važnost dugoročne suradnje između akademske zajednice i industrije, posebno u područjima razvoja tehnologije, istraživanja, inovacija i stvaranja prilika za mlade stručnjake.
- Suradnja gospodarstva i akademske zajednice ključna je za razvoj konkurentnog društva temeljenog na znanju i inovacijama. Drago nam je što upravo kroz ovaj projekt možemo studentima omogućiti kvalitetniji prostor za rad, učenje i razvoj, ali i dodatno osnažiti povezanost Fakulteta i industrije - istaknuli su predstavnici Amelicor Group prilikom otvorenja.
Nakon svečanog otvorenja i rezanja vrpce, studenti su imali priliku sudjelovati u neformalnom druženju i razgovoru s predstavnicima tvrtke o mogućnostima stručne prakse, razvoja karijere i buduće suradnje.
Dvorana Amelicor koristi se za svakodnevno održavanje nastave, stručnih i znanstvenih događanja, studentskih aktivnosti te susreta s predstavnicima industrije, čime će dodatno pridonijeti jačanju inovacijskog i obrazovnog okruženja Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.