Sukob u Končaru: Mali dioničar traži četiri puta veću dividendu

Dioničar protuprijedlogom traži isplatu 15 eura po dionici, tvrdeći da restriktivna politika Uprave nije u skladu s dobiti i snagom bilance

Uprava Končara d.d. suočit će se na predstojećoj Glavnoj skupštini s otporom dioničara oko raspodjele prošlogodišnje dobiti. Varaždinski dioničar Dino Štrlek, koji kontrolira paket od 300 redovnih dionica službeno je uputio protuprijedlog kojim traži da se dioničarima iz raspoložive dobiti isplati dividenda u iznosu od 15,00 eura po dionici, umjesto 4,00 eura koliko je predložilo vodstvo kompanije.

Končar d.d. objavio je ovaj protuprijedlog sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, a o njemu će se odlučivati na Glavnoj skupštini sazvanoj za 12. lipnja 2026. godine s početkom u 12:00 sati u zagrebačkom sjedištu tvrtke.

Matično društvo Končar d.d. u poslovnoj je 2025. godini ostvarilo visoku neto dobit od 80.142.080,29 eura. Vodstvo kompanije, na čelu s predsjednikom Uprave Gordanom Kolakom, predložilo je dividendu od 4,00 eura po dionici, što predstavlja omjer isplate, odnosno takozvani payout ratio, od svega 12,72 posto.

Nasuprot tome, Štrlek svojim protuprijedlogom traži ukupnu isplatu od 38,2 milijuna eura, čime bi se payout ratio podigao na 47,70 posto neto dobiti, dok bi se preostali dio raspoložive dobiti unio u zadržanu dobit. Štrlek u obrazloženju izričito navodi da prijedlog Uprave nije razmjeran ostvarenim poslovnim rezultatima niti financijskoj snazi društva.

Kao ključni argument za takvu tvrdnju iznosi podatak da je matično društvo u 2025. godini od svojih ovisnih društava primilo čak 49,65 milijuna eura dividendi. To zapravo znači da je s razine kćeri-tvrtki uvučeno znatno više novca nego što se protuprijedlogom traži za isplatu dioničarima, što po njemu zorno ilustrira nesrazmjer između generiranog novčanog toka i restriktivne raspodjele koju predlaže Uprava.

U protuprijedlogu se detaljno analizira slika kompanije, koja prema iznesenim financijskim pokazateljima bez ikakvih problema može podnijeti izdašniju isplatu dioničarima. Ukupna imovina društva iznosi 487,2 milijuna eura, kapital i rezerve dosežu 341,6 milijuna eura, što znači da udio kapitala u imovini iznosi visokih 70,1 posto, dok kreditne obveze prema bankama iznose svega 14,5 milijuna eura.

Uz izuzetno stabilnu bilancu bez velikog tereta duga, dioničar podsjeća i na snažan tržišni uzlet u 2025. godini, tijekom koje je cijena dionice KOEI-R-A na Zagrebačkoj burzi eksplodirala s 444,00 eura na 700,00 eura. Pokazatelj ugovorenih poslova, odnosno book-to-bill omjer, također je značajno iznad jedinice, što nedvojbeno upućuje na financijsku snagu i dokazuje da isplata od 38,2 milijuna eura ne ugrožava likvidnost ni investicijski kapacitet društva. Štrlek napominje kako je u sektoru elektroenergetske opreme i industrijskih konglomerata u regiji payout ratio u rasponu od 40 do 50 posto neto dobiti standardna praksa za financijski stabilna i visoko kapitalizirana društva koja nemaju značajnih kapitalnih potreba na razini matice. Za male dioničare, kojima je redovita i pravedna isplata temeljni izraz povrata vrijednosti na uloženi kapital, dividenda predstavlja primarni i najizravniji oblik participacije u rezultatima.

U slučaju da dioničari na Skupštini sredinom lipnja daju prednost protuprijedlogu u odnosu na planove Uprave, precizno je definiran i hodogram isplate prema kojem je 25. lipnja 2026. godine datum od kojeg će se dionicom trgovati bez prava na isplatu dividende.

Sukladno tome, 26. lipnja 2026. postat će datum stjecanja prava tražbine za isplatu dividende, odnosno record date, prema stanju u registru nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u, dok bi se sama isplata izvršila najkasnije do 10. srpnja 2026. godine. Predsjedavajućem Glavne skupštine formalno je predloženo da se predmetni protuprijedlog podnese dioničarima na glasovanje prije nego što se uopće bude odlučivalo o izvornom prijedlogu Uprave Društva.