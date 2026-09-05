Nikola Smirčić, Zoyya

Male uslužne djelatnosti dobile su alat za svakodnevnu organizaciju posla

5. rujna 2026.
Jurica Smirčić, Ivana Zuber i Nikola Smirčić

Tvrtku Funestra osnovali su braća Jurica (lijevo) i Nikola Smirčić te njihova sestra Ivana Zuber, ali ne smatraju je obiteljskom tvrtkom. Svatko vodi područje u kojemu ima najviše znanja i iskustva

foto
Valentina Starčević
Valentina Starčević
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Platforma Zoyya prema širini je i dubini funkcionalnosti usporediva s rješenjima za velike tvrtke, ali dizajnirana je za potrebe manjih i srednjih pružatelja usluga

Administrativni poslovi prepolovljeni, 15 posto više klijenata, 25 posto više posjeta i za 90 posto smanjeni nedolasci klijenata u dogovoreno vrijeme: poslovni su to rezultati koje bi svatko poželio. Na prvi pogled čini se da ih je teško postići, da je potrebno vrijeme, mnogo truda, pokušaja, promašaja i izgubljenih živaca. Međutim, zapravo ih uopće nije nemoguće pretvoriti u stvarnost, upravo suprotno: sve može biti vrlo jednostavno i brzo.

Domaća platforma Zoyya, koja pokriva mnoge hrvatske gradove, omogućuje, naime, frizerskim salonima, salonima ljepote, brijačnicama, salonima za uređenje noktiju, zdravstvenim ustanovama i fitness-centrima da svoje usluge nude građanima 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. To znači da korisnici mogu pristupiti ponuđenim uslugama u bilo koje doba dana i noći, odabrati onu koja im odgovara te naručiti dolazak u željeno vrijeme, i to u nekoliko klikova. Osim što građani brzo i jednostavno mogu dogovoriti potrebne usluge, poslovnim partnerima Zoyya štedi vrijeme i organizira posao kako bi se lakše mogli posvetiti svojim uslugama.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Zoyya#Nikola Smirčić#Jurica Smirčić#Ana Vrkić#Ivana Zuber#Funestra#Automatizacija#Platforme Za Rezervacije#Poslovni Rast#Digitalizacija#Umjetna Inteligencija#Tehnološke Inovacije#Apx Investitor#Startupovi#Uslužne Djelatnosti#Frizerski Saloni#Kozmetički Saloni#Online Rezervacije#Regionalno širenje
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right