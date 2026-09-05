Male uslužne djelatnosti dobile su alat za svakodnevnu organizaciju posla

Platforma Zoyya prema širini je i dubini funkcionalnosti usporediva s rješenjima za velike tvrtke, ali dizajnirana je za potrebe manjih i srednjih pružatelja usluga

Administrativni poslovi prepolovljeni, 15 posto više klijenata, 25 posto više posjeta i za 90 posto smanjeni nedolasci klijenata u dogovoreno vrijeme: poslovni su to rezultati koje bi svatko poželio. Na prvi pogled čini se da ih je teško postići, da je potrebno vrijeme, mnogo truda, pokušaja, promašaja i izgubljenih živaca. Međutim, zapravo ih uopće nije nemoguće pretvoriti u stvarnost, upravo suprotno: sve može biti vrlo jednostavno i brzo.

Domaća platforma Zoyya, koja pokriva mnoge hrvatske gradove, omogućuje, naime, frizerskim salonima, salonima ljepote, brijačnicama, salonima za uređenje noktiju, zdravstvenim ustanovama i fitness-centrima da svoje usluge nude građanima 24 sata na dan, sedam dana u tjednu. To znači da korisnici mogu pristupiti ponuđenim uslugama u bilo koje doba dana i noći, odabrati onu koja im odgovara te naručiti dolazak u željeno vrijeme, i to u nekoliko klikova. Osim što građani brzo i jednostavno mogu dogovoriti potrebne usluge, poslovnim partnerima Zoyya štedi vrijeme i organizira posao kako bi se lakše mogli posvetiti svojim uslugama.