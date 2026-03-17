Rat u mraku: Kineski sateliti vide ono što Washington skriva

Američke satelitske kompanije uvode cenzuru nad Bliskim istokom, kineska konstelacija Jilin-1 razotkriva razmjere iranskih udara

Tijekom proteklog desetljeća komercijalne satelitske snimke postale su žila kucavica otvorenih obavještajnih izvora (OSINT). Omogućile su istraživačima i novinarima da probiju maglu rata, nadziru kretanja trupa i pozivaju vlade na odgovornost tamo gdje je pristup terenu nemoguć. No, tijekom ovog rata Izraela, SAD-a i Irana, nešto se promijenilo. Satelitske snimke širenje sukoba po Bliskom istoku su iščeznule, nema ih, i ne mogu se pronaći. Mogli bi reći da upravo svjedočimo svojevrsnom tehnološkom regresu koji nas vraća u eru prije neviđene transparentnosti, ostavljajući javnost u informacijskom mraku dok se geopolitička karta regije ponovno iscrtava.

Kontrola narativa

Zapad, tj. SAD i Izrael su odlučili 'ugasiti svijetlo' satelitskim snimkama, vjerojatno jer rat ne ide po planu. Da ide, vrlo vjerojatno bi se nagledali raznih fotografija uništenih iračkih vojnih kompleksa, skladišta, vojarni, raketnih susava.. Problem je u tome, što se Iran odlučio braniti, i što je pogodio veliki broj meta na koje Amerikanci predvođeni Trumpom i Netanyahuom nisu računali. No, nisu računali ni na Kinu koja svojim satelitima revno prati događaje na terenu, i koja nema problema s objavom istih.