Kako tvrtke preko Revoluta mogu izbjeći blokade, ovrhe i stečaj u Hrvatskoj

Zakonski nije regulirano da pravna osoba mora imati aktivan račun u RH, pa se postavlja pitanje kako prisilno naplatiti od nje potraživanje

Piše: Mićo Ljubenko, Odvjetničko društvo Ljubenko i partneri

Za osnivanje trgovačkog društva potreban je temeljni kapital koji se u pravilu uplaćuje u novcu. Uplatu temeljnog kapitala potrebno je izvršiti na račun društva. Jasno je da temeljni kapital ne predstavlja nikakvu posebnu informaciju o vrijednosti društva, već je to informacija koliko je kapitala imalo društvo samo u tom prvom trenutku osnivanja, a kako je to jasno nekad pojašnjavao poznati profesor trgovačkog prava Jakša Barbić.

Međutim, iako svako trgovačko društvo mora imati nekakav temeljni kapital, manje je jasno mora li trgovačko društvo dalje tijekom poslovanja uopće imati bilo kakav račun na banci, te ako da, gdje i kakav. Može li npr. poduzetnik nakon osnivanja trgovačkog društva zakonito zatvoriti račun u banci i dalje imati registrirano društvo?