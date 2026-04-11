Vance u Pakistanu, počinju mirovni pregovori SAD‑a i Irana

Američki potpredsjednik u Pakistanu pregovarat će se Irancima, dok se u Washingtonu pripremaju odvojeni mirovni razgovori Izraela i Libanona

Američki potpredsjednik JD Vance stigao je u subotu u Pakistan gdje se trebaju održati pregovori između SAD‑a i Irana kako bi se okončao rat na Bliskom istoku. Potpredsjednika Vancea, koji vodi američku delegaciju, dočekao je u zračnoj bazi Nur Kan blizu Islamabada moćni čelnik pakistanske vojske Asim Munir.

Službeni mirovni pregovori Izraela i Libanona započet će u utorak u Washingtonu, objavili su izraelski i libanonski dužnosnici.

Teheran veže pregovore uz Libanon i sankcije

SAD i Iran trebaju održati pregovore u glavnom gradu Pakistana u subotu, nastojeći okončati svoj šestotjedni rat. Teheran je uoči pregovora rekao da oni ne mogu početi bez obveza u vezi s Libanonom i sankcija.

Američka delegacija, koju vodi Vance, uključuje i posebnog izaslanika predsjednika Donalda Trumpa Stevea Witkoffa i zeta Jareda Kushnera. Iransko izaslanstvo vode predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Arakči koji su u pakistansku prijestolnicu stigli u petak.

Iranski uvjeti i Trumpova oštra poruka

Kalibaf je na društvenoj mreži X rekao da je Washington prethodno pristao deblokirati iransku imovinu i na prekid vatre u Libanonu. Naglasio je da pregovori neće započeti dok se ta obećanja ne ispune.

Kalibaf je rekao odvojeno da je Iran spreman postići dogovor ako Washington ponudi ono što je opisao kao stvarni sporazum i dodijeli Iranu njegova prava, izvijestili su iranski državni mediji.

Bijela kuća nije odmah komentirala iranske zahtjeve, ali Trump je objavio na društvenim mrežama da je jedini razlog zašto su Iranci živi to da pregovaraju o sporazumu.

„Iranci izgleda ne shvaćaju da nemaju nikakve karte, osim kratkoročnog iznuđivanja svijeta korištenjem međunarodnih plovnih putova. Jedini razlog zašto su danas živi je da pregovaraju!“ rekao je.

Spor oko Libanona, Hezbolaha i prekida vatre

Izrael i SAD rekli su da operacije u Libanonu nisu dio prekida vatre između Irana i SAD‑a, dok Teheran inzistira da jesu. Vance je uoči puta za Pakistan rekao da očekuje pozitivan ishod, ali i upozorio Iran da ne pokušava „izigrati“ SAD.

Trump je najavio dvotjedni prekid vatre u utorak, koji je zaustavio američke i izraelske zračne udare na Iran. No nije okončao iransku blokadu Hormuškog tjesnaca, koja je uzrokovala do sada najveći poremećaj globalne opskrbe energijom, niti je smirio paralelni rat između Izraela i Hezbolaha u Libanonu.

Mirovni kanal Izrael–Libanon u State Departmentu

Službeni mirovni pregovori Izraela i Libanona započet će u utorak u Washingtonu, objavili su izraelski i libanonski dužnosnici u subotu. Pregovori će započeti sastankom izraelskog veleposlanika u SAD‑u Yechiela Leitera s libanonskom kolegicom Nadom Hamadeh Moawad, izvijestio je Reuters.

Libanonsko predsjedništvo priopćilo je da su dvoje dužnosnika u petak telefonski razgovarali i dogovorili sastanak u američkom ministarstvu vanjskih poslova kako bi razgovarali o objavi primirja i postavili datum za bilateralne pregovore uz posredovanje SAD‑a.

Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu objavilo je da će tim razgovorom započeti „službeni mirovni pregovori“, istaknuvši da Izrael odbija razgovarati o prekidu vatre s Hezbolahom. Prekid napada u Libanonu jedan je od uvjeta koje zahtijeva Iran u paralelnim pregovorima sa SAD‑om zakazanima za ovaj vikend, napominje Reuters.