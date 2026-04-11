Mađarski izbori kao test ruskog i američkog utjecaja u regiji

Izbori su u pravilu mali i nenasilni rat. Vlast je velik ulog, pa se nerijetko u toj borbi poseže za lažima, niskim udarcima, osobnim napadima i insinuacijama. Svakom prilikom koristi se za udarac protivniku ili za jačanje uvjerenja vlastitih birača. No katkad zbivanja oko izbora pokazuju i širu sliku vanjskih odnosa neke države, koji mogu imati posljedice za cijelu regiju.

U ovome slučaju riječ je o mađarskim izborima koji će se održati ovog vikenda, a događaj koji je zaokupio pozornost javnosti u regiji dogodio se u Srbiji, gdje su vlasti pronašle eksploziv u blizini plinovoda prema Mađarskoj. Dugogodišnji premijer Mađarske Viktor Orbán odmah je obišao plinovod u blizini granice između Mađarske i Srbije. Između redova poručio je da bi za incident mogla biti odgovorna Ukrajina, na što se sličnom insinuacijom odmah nadovezao glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov. Interesantno je i kako se u cijeloj priči drži Srbija: vlast je potvrdila da je diverziju napravio obučeni migrant, no nisu htjele odmah sve povezati s Ukrajinom.

Te su reakcije prije predvidljive negoli neočekivane. Ranije ove godine, nakon što je oštećen naftovod Družba kojim je Mađarska dobivala naftu iz Rusije, svjedočili smo zaoštrenju mađarskih odnosa s Ukrajinom, ali i s Hrvatskom, koju se pritiskalo da hitno omogući dopremu ruske nafte Janafom. Nakon toga objavljeni su transkripti i snimke razgovora mađarskog ministra vanjskih poslova Pétera Szijjárta s kolegom iz Rusije Sergejom Lavrovom iz kojih je vidljivo da je mađarski političar postupao u skladu s interesom ruskoga kolege za ukidanje sankcija sestri oligarha Ališera Usmanova.

Da izbori u Mađarskoj postanu prizma kroz koju se jasno oslikavaju zajedničke točke interesa različitih centara moći, pobrinuo se SAD. J. D. Vance, američki potpredsjednik i faktički zamjenik Donalda Trumpa, posjetio je Mađarsku početkom tjedna i poslao poruke Europskoj uniji da se ne upleće u mađarske izbore te da Orbánove energetske politike mogu biti uzor Europi u energetskoj sigurnosti i neovisnosti. I usput je sa skupa u Budimpešti nazvao Trumpa i stavio ga na razglas, da svi čuju poruku da je Orbán fantastičan tip.

Ne događa se često da se tako jasno i čvrsto te vezano uz izborne ishode poklapaju i izražavaju interesi vanjskih centara moći – Rusije da izvozi naftu Mađarskoj pa da se odmah i prikloni tumačenju o ukrajinskoj ulozi u incidentu s eksplozivom te SAD-a da se Orbán zadrži na premijerskoj poziciji i da se njegove energetske politike šire primjenjuju. Većina mađarskih birača, pokazuju ankete, zasad više podupire oporbenogaa kandidata Pétera Magyara i njegovu stranku Tiszu.