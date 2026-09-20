Gdje je Hrvatska u velikoj europskoj političkoj transformaciji?

Je li moguće da će nas zaobići ta velika europska politička transformacija od nadnacionalne prema nacionalnoj državi, od internacionalizma prema suverenizmu

Europa se politički mijenja, pokazuju to izbori iz tjedna u tjedan. Najprije pokrajinski njemački (Saska-Anhalt), zatim parlamentarni švedski, opet njemački pokrajinski već ovoga vikenda (Berlin, Mecklenburg-Zapadno Pomorje)... I to je tek početak izbornoga niza koji će kulminirati sljedeće godine predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Francuskoj te parlamentarnim u Španjolskoj i Italiji. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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