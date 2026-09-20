Višnja Starešina:
Gdje je Hrvatska u velikoj europskoj političkoj transformaciji?
20. rujna 2026.
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Je li moguće da će nas zaobići ta velika europska politička transformacija od nadnacionalne prema nacionalnoj državi, od internacionalizma prema suverenizmu
Europa se politički mijenja, pokazuju to izbori iz tjedna u tjedan. Najprije pokrajinski njemački (Saska-Anhalt), zatim parlamentarni švedski, opet njemački pokrajinski već ovoga vikenda (Berlin, Mecklenburg-Zapadno Pomorje)... I to je tek početak izbornoga niza koji će kulminirati sljedeće godine predsjedničkim i parlamentarnim izborima u Francuskoj te parlamentarnim u Španjolskoj i Italiji.
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