Fond odabrao izvođače za sanaciju otpada u Poznanovcu i Gospiću

Odabrani izvođači uklonit će i zbrinuti 13.200 tona otpada u Poznanovcu te 4.500 tona rasutog otpada u Gospiću

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu te uklanjanje rasutog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću, izvijestio je Fond.

Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu, na kojima je nepropisno odloženo oko 13.200 tona otpada, odabrana je zajednica ponuditelja SAUBERMACHER-TS i EKO-FLOR PLUS. Vrijednost ponude iznosi 11,7 milijuna eura bez PDV-a, a predviđeni rok za provedbu sanacije je 18 mjeseci.

U tom će se razdoblju ukloniti i propisno zbrinuti odnosno oporabiti odloženi otpad, koji uključuje plastiku, ambalažni otpad, gume te miješani otpad nastao mehaničkom obradom, koji može sadržavati i opasne sastojke.

U Fondu kažu da se na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću sanacija provodi kroz više zasebnih postupaka, zbog količine i različitih vrsta otpada te složenosti same lokacije.

- Nakon što je osigurano rješenje za zbrinjavanje oko 650 tona neopasnog otpada iz tristotinjak velikih vreća, donesena je i odluka o odabiru izvođača za uklanjanje oko 4.500 tona rasutog otpada uz silos. Riječ je o otpadu nastalom mehaničkom obradom, među kojim su mljeveni kabeli i plastika, a za koji su analizama utvrđena i opasna svojstva - ističu u Fondu.

Za izvođenje radova odabrana je zajednica ponuditelja CE-ZA-R, C.I.A.K., SAUBERMACHER-TS, KEMIS-TERMOCLEAN i KEMOKOP s ponudom vrijednom 8,77 milijuna eura bez PDV-a.

U Fondu podsjećaju da je postupak nabave za taj dio sanacije prethodno bio poništen jer nije bila zaprimljena niti jedna ponuda. Nakon dodatnih konzultacija s tržištem, Fond je ponovno pokrenuo postupak, na koji su pristigle dvije ponude. Jedna je ocijenjena nepravilnom, dok su za prihvaćenu ponudu osigurana dodatna sredstva. Pri tome su uzete u obzir i dodatne informacije o sastavu i svojstvima otpada i potencijalnom utjecaju na okoliš koje su objavljene i u nalazu vještačenja Geotehničkog fakulteta, rekli su u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Najavljuju da se paralelno nastavljaju aktivnosti i na ostalim dijelovima lokacije bivšeg PPK Velebit.

- Kontinuirano se prati stanje okoliša i kvaliteta vode, u tijeku su aktivnosti vezane uz privremeno prekrivanje zakopanog otpada, a osigurano je i rješenje za odvoz oko 650 tona neopasnog otpada iz velikih vreća. U pripremi je i treća, najsloženija faza sanacije koja se odnosi na zakopani otpad. Detaljan model te faze Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će sutra predstaviti javnosti kroz plan sanacije - ističu u Fondu.